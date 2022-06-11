Gönüllü gençler, Voleybol Milletler Ligi'ndeki çalışmalarıyla övgü aldı - Son Dakika
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Gönüllü gençler, Voleybol Milletler Ligi'ndeki çalışmalarıyla övgü aldı

11.06.2022 14:20
Gönüllü gençler, Voleybol Milletler Ligi'ndeki çalışmalarıyla övgü aldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık olarak her alandan gençlerin yanında olduklarını belirterek, "Uluslararası organizasyonlarda gönüllü olarak çalışan gençlerimiz, kendilerini her anlamda geliştirecek imkan buluyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık olarak her alandan gençlerin yanında olduklarını belirterek, "Uluslararası organizasyonlarda gönüllü olarak çalışan gençlerimiz, kendilerini her anlamda geliştirecek imkan buluyor. Son olarak Voleybol Milletler Ligi'nde görev alan gençlerimizin çalışkanlığı, çabası ve kendilerine kattıkları deneyimler bizler için mutluluk vesilesi." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara'da düzenlenen 2022 Voleybol Milletler Ligi grup etabı için oluşturulan "www.gonulluyuzbiz.gov.tr" web sitesi üzerinden yayımlanan ilana 433 gencin başvuru yaptığı bildirildi.

Başvurusu kabul edilen 50 gönüllünün organizasyonda takımlar ile yabancı delegasyonlara rehberlik, protokol, akreditasyon, basın ve doping kontrol birimlerinde görev yaptığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılını Gönüllülük Yılı ilan ettiklerini hatırlattı.

Gönüllü çalışmalarına önem verdiklerini anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin kendini her alanda geliştirebilecekleri ulusal ve uluslararası organizasyonlarda görev almaları için onlara yol gösteriyoruz. Bakanlığımız tarafından kurulan 'GönüllüyüzBiz Platformu", gençlerimize deneyim kazanacakları imkanlar sunuyor. Son olarak Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara Spor Salonu'nda canla başla çalışan ve organizasyonun güzel geçmesi için emek harcayan gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum."

"Gönüllüyüzbiz Platformu"na başvurup görev alan kişilerden bazılarının organizasyonlardan sonra yurt dışında staj yapma imkanına kavuşacağı aktarılırken, gönüllülerin sistemden alacakları karneleri CV'lerine ekleyip, iş başvurularında referans olarak kullanabilecekleri de ifade edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gönüllü gençler, Voleybol Milletler Ligi'ndeki çalışmalarıyla övgü aldı - Son Dakika

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