Gönüllü Gençler Yaban Hayvanları İçin Yem Bıraktı
17 dakika önce
Adıyaman'da Gençlik Merkezi Gönüllüleri, kar yağışı nedeniyle yabani hayvanların aç kalmaması için yaşam bölgelerine yem bıraktı.
Adıyaman'da Gençlik Merkezi Gönüllüleri, kar yağışı nedeniyle yabani hayvanların aç kalmaması için yaşam bölgelerine yem bıraktı.
Yoğun kar yağışlarının ardından merkeze bağlı Koçali Köyü mevkisinde kırsal alanda yaşayan yabani hayvanların aç kalmaması için gençlik merkezi liderleri ve gönüllüleri tarafından doğaya yem bırakıldı.
Gönüllü Genç Ahmet Çimen, "Soğuk kış gününde yabani hayvanlarımızın aç kalmaması için doğaya yem bıraktık. Bu etkinliğimizi gerçekleştirirken arkadaşlarımızla birlikte çok eğlendik. Kara batıp çıktık ama iyi bir şeyler yapmanın huzuru var içimizde" diye konuştu. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:38 Kaynak: İHA
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