Gönüllü gençler yaşlı çiftin zeytinlerini toplayıp yağını evlerine teslim etti - Son Dakika

Milas Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, "Gönüllülük Yılı" programı kapsamında Pinar Mahallesinde yaşayan yaşlı çifttin zeytinlerini toplayıp, sıkılan zeytinyağlarını evlerine kadar teslim etti.



Daha yaşanabilir bir dünya idealinin gençliğin omuzlarında ve onlara güvenerek gerçek olabileceği inancıyla 2019 yılı ülkemizde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca "Gönüllülük Yılı" olarak kabul edilmesinin ardından Milas Gençlik Merkezi tarafından ilçede farkındalık oluşturacak bir etkinlik düzenlendi.



Milas Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen Milas Gürel LÖK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milas Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi, KYK Milas Yurt Müdürlüğü öğrencileri, öğretmenleri ve yöneticileri, Milas İlçe Müftülüğü yöneticileri Pinar Mahallesi'nde ikamet eden 84 yaşındaki Hüseyin ve 73 yaşındaki Hanife Özkaya çiftine misafir oldular.



Milas Gençlik Merkezi önünden hareket ederek Pinar Mahallesi'ne ulaşan kurum yöneticileri ve öğrenciler Mahalle Muhtarı Gürdal Kaya tarafından karşılandıktan sonra Damyanı Mevkii'nde ikamet eden Özkaya çiftini ziyaret ederek çiftin elini öptüler.



Özkaya çiftine gerçekleşen ziyaret sırasında etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, "Milas'ın okullarında eğitim öğretim gören gönüllü öğrencilerimiz bugün güzel bir günde gönüllülük faaliyetinde sizi ziyarete gelerek sizlerin hatırını sordular, sizlere yardım için buradalar. Yardım gibi davranışlar bizlerin örfünde, adetinde var olan bir davranış. Gönüllülerimiz dünyayı güzelleştirmeye çalışan ve çoğu zaman ismi dahi bilinmeyen müstesna kahramanlardır. Gönüllüler aynı zamanda diğer bireylerinin gönüllü olmasını sağlayan, onlara ilham veren örnek kişilerdir. Mademki biz sazıyla sözüyle gönlünün sesine kulak veren bir milletiz, mademki bizim medeniyetimiz bir gönül medeniyetidir, o halde, gönüllülük en çok bize yakışır" dedi.



Etkinliğe katılan gönüllülerin Özkaya çiftinin zeytinlerini toplayacağını ifade eden Binbir, "Öğrencilerimiz ve katılımcılar topladıkları zeytinleri daha sonra fabrikaya götürerek sıkımını gerçekleştirecekler. ve de bu sıkılan zeytinlerden elde edilen yağı sizlere teslim edecekler. Bugün aslında gençlerimiz burada uygulamalı bir eğitim de almış olacaklar. Yaşamış olduğumuz bölgedeki en önemli tarım ürünlerinden biride zeytindir. Zeytinciliğin nasıl yapıldığını yani toplanılmasından sofralara kadar geçen süreci yakından görecekler. Yani hem gönüllülük çalışmalarını yapacaklar hem de zeytin gibi bir ürünün üretim aşamasını uygulamalı olarak görecekler. Aslında bizler bugün burada birçok güzelliği bir arada yaşayıp, köy yaşamının bir gününe ortak olarak genelde şehir hayatında yaşayan bu gençlerimizin köyde güzel bir gün geçirmelerine vesile olacağız" dedi.



Zeytin toplama etkinliğine; Gürel Lök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Milas Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin gönüllü gençlerinin, Kredi Yurtlar Kurumu Milas öğrencilerinin, Milas İlçe Müftülüğü Gençlik ve Aile Koordinatörlerinin katıldığını da belirten Binbir, "Bizlere bu imkanları sunan başta Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, İl Müdürümüz sayın Ömer Ilman'a, Milas Kaymakamımız sayın Eren Arslan'a, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen paydaşlarımız Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milas Gürel LÖK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milas Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi, KYK Milas Yurt Müdürlüğü yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencilerine, Milas İlçe Müftülüğüne, Pinar Mahalle Muhtarına, bizlere faaliyetimizi gerçekleştirmemiz için kucak açan Hüseyin ve Hanife Özkaya çiftine çok teşekkür ediyorum" dedi.



Özkaya çiftine gerçekleşen ziyaretin ardından gençler, zeytin toplamada kullanılacak araç, gereç ve malzemeleri temin ederek Özkaya çiftine ait zeytinliğe geçtiler.



Zeytinlikte önce dip toplama işlemini yapan gençler ve kurum yöneticileri daha sonra ağaçların altına sergileri sererek, makine ve sırıklarla zeytin silktiler. Yapılan çalışma sırasında 84 yaşındaki Hüseyin Özkaya sık sık öğrencilere zeytinin nasıl hasat edilip, nasıl toplanılması gerektiği yönünde bilgiler aktardı.



Etkinliğe katılan Hiranur Çelik isimli öğrenci, ilk kez zeytin hasadına şahit olduğunu ve katıldığını belirterek, "şimdiye kadar zeytin ve zeytinyağını genellikle sofrada tüketime hazır halini görmüştüm. Bugün ise sofraya gelinceye kadar geçen sürecine şahit oluyorum. Gerçekten zor ve büyük emekler harcanarak elde edilen, insanların sağlığı açısından çok fazla faydaları olan bir besin kaynağı" dedi.



Toplanılan zeytinler öğrencilerin yardımıyla araçlara konularak sıkılmak üzere Dere Mahallesi'nde yer alan S.S. Dereköy - Çakıralan - Hüsamlar Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kontini Sistem Zeytinyağı Fabrikası'na götürüldü.



Burada yapılan işlemin ardından Hüseyin Özkaya'ya ait zeytinlerden 0,5 asit oranında 33 kilogram yağ elde edildi. İşlemi yapan kooperatif çalışanları bu sezon yaptıkları çalışmalar kapsamında en düşük asit oranına ait zeytinyağını sıktıkları bilgisini paylaşması, gönüllü olarak zeytin toplayan öğrenci ve kurum yöneticilerinde ayrı bir sevinç yaşattı.



Dere Mahallesi'ndeki fabrikada yapılan işlemin ardından elde edilerek bidona konulan zeytinyağı gençler tarafından Pinar Mahallesi'nde ikamet eden Özkaya çiftçine yine el öpülerek, hayırlı, bereketli olması temennisi ile teslim edildi.



Etkinliğe katılan kurum yöneticileri ve öğrenciler gönüllü olarak yapmış oldukları çalışmanın mutluluğu ve huzuru içerisinde geldikleri araçlarla yeniden Milas'a döndüler. - MUĞLA