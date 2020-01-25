Gönüllü gençler yetimleri sevindirdi - Son Dakika
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Gönüllü gençler yetimleri sevindirdi

6 saat önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yetim çocuklarla buluşarak etkinlik düzenledi.

Gönüllü gençler yetimleri sevindirdi, System.String[]

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yetim çocuklarla buluşarak etkinlik düzenledi.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde "iyilikte yarışıyoruz" sloganı ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Gönüllü Gençlik Hareketi, Yetim Koordinasyon Merkezindeki çocuklarla buluştu.


Kültür Park Okuma Salonunda kahvaltı yapan çocuklar, ardından Kurtuluş Destanı Panorama Müzesini ziyaret ederek kahraman şehrin tarihiyle ilgili bilgiler aldılar.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin 100'ücü yıl etkinlikleri kapsamında Demokrasi Meydanı'nda hizmete sunduğu Dijital Milli Mücadele Konteyner'ı da gezen çocuklar yaşadıkları kentin önemini ve kahraman şehirde yaşamanın gururunu bir kez daha hissettiler.


İkram edilen pamuk şeker ve patlamış mısır ile çocukluklarının keyfini doyasıya yaşayan minikler, kendilerine bu olanağı sağlayan Gönüllü Gençlik Hareketi nezdinde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:19 Kaynak: İHA
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