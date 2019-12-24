Gönüllü gençlerden "Bir Satır Daha Yaz, Bir Ağaç Kurtar" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gönüllü gençlerden 'Bir Satır Daha Yaz, Bir Ağaç Kurtar' projesi - Son Dakika

Gönüllü gençlerden "Bir Satır Daha Yaz, Bir Ağaç Kurtar" projesi

6 saat önce

Kahta Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Bir Satır Daha Yaz, Bir Ağaç Kurtar" projesini hayata geçirdi.

Gönüllü gençlerden

Kahta Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Bir Satır Daha Yaz, Bir Ağaç Kurtar" projesini hayata geçirdi.

Proje ile eski defterini getiren öğrencilere yeni defter hediye ediliyor.


Kahta Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, kağıt tüketimini azaltmayı ve geri dönüşüme katkı sağlamayı, böylece gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

Bulut, şunları kaydetti:

"Proje ile kağıt tasarrufu sağlıyoruz. Gençlerin sosyal sorumluluk projesinde yer almalarını sağlıyoruz. Bu konuda gençlerin hassasiyetlerinin artmasını bekliyoruz."

Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:18 Kaynak: AA
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