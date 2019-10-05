Gönüllü gençlerden ilçelere ziyaret

Damla Gönüllülük Hareketi Projesi kapsamında Kırşehir'e gelen gençlerin, ilçelerdeki okulları, huzurevi ve yaşam merkezlerini ziyaret ettikleri bildirildi.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından toplumun değişik kesimlerine yönelik hazırlanan Damla Gönüllülük Hareketi ile gençlerin farklı kentleri tanımalarının amaçlandığı belirtildi.

Gençlerin, şehirleri daha yakından tanıyarak, milli ve manevi değerleri benimsemeleri, moral ve motivasyonlarının arttırılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Damla Gönüllülük Hareketi üyesi gençler, kent merkezindeki 30 Ağustos ilkokulu, Cacabey Ortaokulu, Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Engelsiz Yaşam Merkezinde tedavi görenlerle buluştular. Mucur'da Fatih Ortaokulu, Mucur Devlet Hastanesi, Hayrettin Ekim Huzurevi, Şehitlik Mezarlığını ziyaret eden gençler, Kaman'da ise Hacı Meşhude Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu, Japon bahçesi ve Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve şehit aileleriyle görüştüler. Akpınar ilçesinde de pazar yeri, TOKİ Ortaokulu ve üç köyü ziyaret eden gençler, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı, kültürel ve sosyal aktiviteleri de yakından incelediler."