Son Dakika Haberleri: Gönüllü gençlerden ilçelere ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Gönüllü gençlerden ilçelere ziyaret

49 dakika önce

Damla Gönüllülük Hareketi Projesi kapsamında Kırşehir'e gelen gençlerin, ilçelerdeki okulları, huzurevi ve yaşam merkezlerini ziyaret ettikleri bildirildi.

Gönüllü gençlerden ilçelere ziyaret, System.String[]

Damla Gönüllülük Hareketi Projesi kapsamında Kırşehir'e gelen gençlerin, ilçelerdeki okulları, huzurevi ve yaşam merkezlerini ziyaret ettikleri bildirildi.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından toplumun değişik kesimlerine yönelik hazırlanan Damla Gönüllülük Hareketi ile gençlerin farklı kentleri tanımalarının amaçlandığı belirtildi.

Gençlerin, şehirleri daha yakından tanıyarak, milli ve manevi değerleri benimsemeleri, moral ve motivasyonlarının arttırılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Damla Gönüllülük Hareketi üyesi gençler, kent merkezindeki 30 Ağustos ilkokulu, Cacabey Ortaokulu, Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Engelsiz Yaşam Merkezinde tedavi görenlerle buluştular. Mucur'da Fatih Ortaokulu, Mucur Devlet Hastanesi, Hayrettin Ekim Huzurevi, Şehitlik Mezarlığını ziyaret eden gençler, Kaman'da ise Hacı Meşhude Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu, Japon bahçesi ve Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve şehit aileleriyle görüştüler. Akpınar ilçesinde de pazar yeri, TOKİ Ortaokulu ve üç köyü ziyaret eden gençler, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı, kültürel ve sosyal aktiviteleri de yakından incelediler."

Kırşehir, Mucur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yurt dışı çıkış harç pullarının değişim süresi 31 Ekim'e uzatıldı Bakanlık'tan Meclis'e kritik rapor: Doğurganlık alarm veriyor! 4 milyon TL ödülle aranan kırmızı listedeki terörist yakalandı: Para devletin kasasında kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 14:26:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gönüllü gençlerden ilçelere ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]