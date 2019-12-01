Son Dakika Haberleri: Gönüllü gençlerden, öğrencilere diş sağlığı eğitimi
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Gönüllü gençlerden, öğrencilere diş sağlığı eğitimi

6 saat önce

Malatya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri, öğrencilere diş fırçalamanın önemin anlattı.

Gönüllü gençlerden, öğrencilere diş sağlığı eğitimi, System.String[]

Malatya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri, öğrencilere diş fırçalamanın önemin anlattı.

Gönüllü gençler tarafından Battalgazi ilçesinde Merdivenler Ortaokulu'nu ziyaret ederek, çocuklara diş fırçalamanın önemini ve sağlıklı dişlere sahip olmanın birçok hastalığı önlediği anlatıldı.

Öğrencilere, diş sağlığının önemi, dişlerin nasıl fırçalanması gerektiği ve beslenmeleri konularında bilgiler verildi.

Ziyaret sonrasında öğrencilere diş fırçası ve macun seti dağıtıldı.

Battalgazi, Malatya, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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