Gönüllü göl koruyucuları, kaçak avcıları yakalatıyor - Son Dakika

ERZURUM Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve aynı zamanda dağ kayağı ve tur rehberliği yapan Mustafa Tekin kulüp üyeleriyle birlikte, göllerde kaçak avlananlara karşı mücadele veriyor. Bazen arazi araçları ile bazen de yürüyerek aştıkları dağların doruklarında kaçak avcılık yaparak doğayı katledenleri güvenlik kuvvetlerine bildirdiklerini söyleyen Mustafa Tekin, "Yaşarken her ne yapıyorsak bunu doğayla uyum içinde ve diğer varlıkları incitmeden gerçekleştirmeliyiz" dedi.

Doğadan ayrılmanın sonucunun geçen günlerde Giresun'da yaşandığını ve herkesin bunu örnek alması gerektiğini ifade eden Mustafa Tekin, doğayı korumanın en güçlü yolunun onun kendi yaşamlarımızdaki yerini korumak olduğunu söyledi. Deniz seviyesinden 2 bin ile 3 bin metre yükseklikteki Erzurum'un ilçelerinde 100'e yakın doğal dağ gölü bulunduğunu hatırlatan Tekin, "Bu göllerin büyük bir kısmında geçtiğimiz yıllara kadar balık vardı. Ama son 5-10 yıl içinde göllere ulaşımın kolaylaşması, yolların açılması ve yasak avlanmanın artması buraları tehdit eder hale geldi. Yasak avlanan avcıların buralara daha rahat ulaşabiliyor olması göllerdeki endemik olan alabalık türlerinin tükenmesine neden oldu. Şu an kaybetmediğimiz 3-5 göl kaldı, diğerlerindeki balık türleri maalesef yok edildi. Bu 3-5 dediğimiz göllerin mutlaka teknolojik altyapılı video gözlemle korunması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yasakladığı, germe, tiriviri gibi aletlerle avlananlara cezai yaptırım olması gerekiyor. Yoksa bu göllerdeki balıkları da kaybedecek ve gelecek nesle bırakacak bir şey kalmayacak. Göllerin çoğunda endemik balık türleri var. Kafkas alası, Abant alası gibi bunların korunması gerekiyor. Bizler dağ, taş demeden dolaşıp kaçak avcılara karşı verdiğimiz mücadeleyi sürdürüyoruz. Gördüklerimizi jandarmaya şikayet ediyoruz. Bizi görüp kaçanların ise göle bıraktıkları malzemelerini imha ediyor ve balıkları tekrar göle bırakıyoruz" diye konuştu.