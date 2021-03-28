Gönüllü hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Gönüllü hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı

28.03.2021 15:26
Gönüllü hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı, System.String[]

Burdur'da bir grup hayvan sever, Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki sokak hayvanlarını unutmadı.

Burdur'da bir grup hayvan sever, Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki sokak hayvanlarını unutmadı.

Burdur'da 6 arkadaştan oluşan hayvan severler, sokak hayvanları için mücadele ediyor. Her Pazar günü Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı'na gelerek barınakta bulunan sokak hayvanlarını besleyen hayvan sever arkadaşlar yaptırdıkları telefon tutucuları satarak hayvanlar için gelir elde etmeye çalışıyorlar.

Burdur Belediyesinde çalışan ve gönüllü olarak sokak hayvanları için mücadele eden Özgür Özçelik, Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki sokak hayvanlarına kemik ve mama getirerek, köpekleri besledi. Özgür Özçelik ve yanındakileri gören köpekler, önce arabaların arkasından koştu ardından beslemeye gelen hayvan dostlarına sevgi gösterisinde bulundular. Sokak hayvanları için gelir elde etmeye çalıştıklarını söyleyen Özgür Özçelik, "5-6 arkadaş elimizden geldiğince barınak girişindeki ve çöplük kenarındaki pati dostlarımızı beslemeye çalışıyoruz. Kendi imkanlarımızla ve telefon tutucu yaptırdık üstüne de Patiler Vadisi diye yazdırdık. Onları vatandaşa belli bir ücret karşılığında satıp geliri ve bağışlarıyla kendi imkanlarımızla ve kendimiz de katkı sağlayarak elimizden geldiğince beslemeye çalışıyoruz" dedi.

"Gönüllü arkadaşlarımızı bekliyoruz"

Bu hafta Hayvan Barınağı'na yaklaşık 150 kilogram tavuk kemiği ve 3 çuval köpek maması ile gelen Özgür Özçelik, destek olmak isteyen hayvan severleri de sokak hayvanlarını beslemek için davet etti. Özgür Özçelik, "Bu hafta sonu ve hafta başı içerisinde de yine köpek yatağı, kedi yatağı ve mamalık yaptırıyoruz. Bunların da gelirinin tamamını sokak hayvanları için harcayacağız. Dediğim gibi 5- 6 arkadaş elimizden geldiğince gönüllü olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizlere destek çıkmaya çalışmak isteyen arkadaşlarımız sosyal medyadan ulaşabilirler. Gönüllü destek olmak isteyen arkadaşlarımız her hafta pazar günü saat 13: 00'da Bur-Piliç'in önünde buluşup pati dostlarımız için buraya geliyoruz. Buraya geldiğimizde yaklaşık 150 kilo civarında tavuk kemiği, yaklaşık 6 çuval mama getirme imkanımız oldu. Bunları bugün getirip buradaki dostlarımızın, patilerimizin, arkadaşlarımızın, hayvanlarımızın karınlarını elimizden geldiğince doyurduk. imkanlarımız oldukça da gelmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Hayvan Barınağı'nda bulunan sokak hayvanlarını beslemeye gelen Gönüllü Hayvan Sever Barış Arıkan ise karınları doyduktan sonra hayvanların ilgiye muhtaç olduğunu söyledi. Barış Arıkan, "Haftada bir gün pazar öğle saatinde geliyoruz. Buraya mama, tavuk kemiği getiriyoruz. Genelde geldiğimizde çok aç oluyor hayvanlar. Direkt üzerimize yani yemlere saldırıyorlar. Ama doyduktan sonra da bu şekilde sevdiriyorlar kendilerini, hepsi ilgiye muhtaç" dedi.

Köpeklere paletlerden yuva yapmışlardı

Geçtiğimiz aylarda Özgür Özçoban ve beraberindeki gönüllü hayvan severler şartlarında barınmakta zorlanan sokak hayvanları için sanayicilerin verdikleri paletlerden kulübe inşa etmişlerdi. Yaptıkları paletlerden yuvaları hem Hayvan Barınağı'na hem de kentin dört bir noktasına bırakmışlardı. - BURDUR

Gönüllü hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı
Gönüllü hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı
Gönüllü hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı
Gönüllü hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı
Gönüllü hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı
Gönüllü hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı
Gönüllü hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı
Gönüllü hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı
Gönüllü hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı
Gönüllü hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı
Gönüllü hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı

Sokak Hayvanları, Burdur, Tavuk, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gönüllü hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Video oyunda şampiyon oldu, kendinden geçti! Yaptığı kutlamayla mahalleyi ayağa kaldırdı Video oyunda şampiyon oldu, kendinden geçti! Yaptığı kutlamayla mahalleyi ayağa kaldırdı Başsavcılık Kürşat Ayvatoğlu ile birlikte araçta bulunan 4 şüpheli hakkında ek gözaltı talimatı verdi Başsavcılık Kürşat Ayvatoğlu ile birlikte araçta bulunan 4 şüpheli hakkında ek gözaltı talimatı verdi Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı Acun Ilıcalı: Ali Koç varken Fenerbahçe başkanlığını düşünmek aklımın ucundan geçmez Acun Ilıcalı: Ali Koç varken Fenerbahçe başkanlığını düşünmek aklımın ucundan geçmez Türkiye'nin Norveç zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı Türkiye'nin Norveç zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı Son Dakika! Son Dakika! "Kokain değil pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı "Daha fazla yerde tutamadık" diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada
Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce         
15:21
Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı         
14:59
Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar         
14:40
Leeds United'da Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları taraftarları çılgına çevirdi Leeds United'da Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları taraftarları çılgına çevirdi         
14:18
Yurt dışına seyahat edecek yolcuların koronavirüs kuralları güncellendi Yurt dışına seyahat edecek yolcuların koronavirüs kuralları güncellendi         
13:04
Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar         
12:07
Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti         
11:15
Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi         
10:32
Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu         
10:10
Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi         
09:39
Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti         
09:38
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı         
06:43
Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu         
23:31
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar         
16:56
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 15:41:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gönüllü hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei