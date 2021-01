Gönüllü iç denetçilere plaket - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından 2003 yılından bu yana gönüllülük esasıyla iç denetimde görev alan personele başarılı çalışmalarından dolayı plaket verildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2003 yılından bu yana birimlerde kalite standardı gerekliliklerinin yerine getirip getirilmediğini kontrol eden gönüllü iç denetçilerle bir araya geldi. Meclis Salonu'ndaki toplantıya, Büyükşehir Belediyesi'nin her biriminden süreçte gönüllü olarak yer almış personel katıldı. Toplantıda, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Alper Bayrak tarafından Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki '2020 yılı iç tetkiki' çalışmaları hakkında bilgi verildi.

"66 milyon liralık iyileştirme"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gönüllü olarak iç denetçi olan personele mevcut işlerinin yanında bu konuda da emek ve katkı koydukları için teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'nin insanın doğumundan ölümüne kadar her anında hizmet eden büyük bir kurum olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, kaynakların kullanım verimliliğini ve vatandaş memnuniyetini artırmak için 'Yalın Belediyecilik' vizyonu ortaya koyduklarını hatırlattı. Gelecek nesillere daha iyi bir kurum ve şehir bırakmayı amaçladıklarını belirten Başkan Aktaş, yerel yönetimlerde ilk defa sistematik olarak Kaizen uygulamaları yapan belediye olduklarının altını çizdi. Hem personelin farkındalığını hem de kapasitesini eğitimlerle artırdıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Pilot olarak bir takım Kaizen uygulamaları hayata geçirdik. Stratejik seviyede 39 milyon TL, operasyonel seviyede 27 milyon TL olmak üzere toplam 66 milyon TL'lik iyileştirme sağladık. Hiçbir hizmetten vazgeçmedik. Hiçbir hizmeti eksiltmedik. Atıl kapasiteyi başka yeni alanlara kaydırdık. Hem maliyetlerimizi düşürdük, hem de memnuniyeti artırdık. Daha yolculuğun başındayız. Çok daha iyi mesafeler alacağız. Her yerde ve her zaman olacak şekilde Kaizen uygulamalarına 2021 yılında da yoğunlaşacağız. Başta vatandaş memnuniyeti olmak üzere süreçleri geliştirmeye çalışıyoruz. Vatandaşa dokunabilmek, doğru anlatabilmek kısmı önemli. Gelişime açık yanlarımız sürekli ölçülüyor, tespit ediliyor ve aksiyonlar alıyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2003 yılından beri Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'nin sahip olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, bu kapsamda iç denetçilerin, birimlerin standardın gerekliliklerini yerine getirip getirilmediğini kontrol için denetimler yaptığını söyledi. Eksik ve aksaklıkların tespit edilerek iyileştirildiğini belirten Başkan Aktaş, "Bu işi kendi işinin yanında gönüllü olarak 3 ile 18 yıldır yapan personellerimiz var. Hem diğer süreci denetliyor hem de yeni konuları öğreniyorlar. Herkese verdiği emekler ve özverili katkılardan ötürü teşekkür ederim" diye konuştu.

Programın sonunda gönüllü olarak iç denetçilik yapan 76 personele Başkan Aktaş tarafından plaket verildi. - BURSA