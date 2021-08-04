Gönüllü iki kadın avukat, yangından etkilenen hayvanların kurtarıcısı oldu - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangınından etkilenen hayvanları kurtarmak için gece gündüz mücadele veren avukatlar Tuğba Gürsoy ile Burcu Yağcı, özverileriyle takdir topluyor.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Gürsoy ile meslektaşı Yağcı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınının başlamasının ardından hayvanları kurtarmak için bölgeye gitti.

Kendi otomobilleriyle yangının etkili olduğu bölgelere ulaşarak alevden ve dumandan etkilenen kedi, köpek, keçi ve kümes hayvanlarına sahip çıkan iki avukat, kurtardıkları hayvanları tedavileri için Marmaris'te bulunan bir veteriner kliniğine götürüyor.

Yangın nedeniyle tahliye edilen Turgut Mahallesi'ndeki hayvanları kurtarmak için buraya tekneyle ulaşan avukatlar, sosyal medya hesapları ya da telefonlarına ulaşılması durumunda, 24 saat yangın bölgesindeki hayvanların yardımına koşuyor.

"İnsanlar bir şekilde yangından kaçıyor ama hayvanlar orada kalıyor"

Avukat Tuğba Gürsoy, AA muhabirine, Antalya ve Marmaris'teki orman yangını bölgesinde gece gündüz demeden nöbet tuttuklarını söyledi.

Rüzgarın etkisiyle yangının kısa sürede büyüdüğünü belirten Gürsoy, "İnsanlar bir şekilde yangından kaçıyor ama hayvanlar orada kalıyor. Hisarönü Mahallesi tahliye edildi. Bir kümeste çok sayıda hayvan vardı. Biz onlara ulaşamadık ve onlar orada yandı. Hayvanların yaşam hakkı herkesin kabul etmesi gereken bir hak. Biz yaşam hakkı savunucusuyuz." dedi.

Gürsoy, yangından kurtardıkları hayvanları, tedavilerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin birçok kentinde bulunan kurtarılmış hayvan çiftliklerine göndereceklerini ifade etti.

Hayvanları kurtardıkları zaman çok mutlu olduğunu anlatan Gürsoy, "Bunu yapmak zorundayız, insanlık vazifemiz olarak görüyoruz. Bir hayvanı kurtarsak bile bu bize yeterli gelmiyor. İnsanlardan isteğimiz yangın bölgesinde hayvanlarını ölüme terk etmesinler." şeklinde konuştu.

Avukat Burcu Yağcı ise Marmaris'te büyük bir felaket yaşandığını, gördükleri karşısında çok üzgün olduğunu vurguladı.

Kurtarılmaya muhtaç hayvanlar için bölgede olduklarını anlatan Yağcı, şunları kaydetti:

"Hayvanların çok büyük bir çoğunluğu yanarak ya da dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Bizimki samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Burada yaban hayatı diye bir şey kalmadı. Şimdiye kadar 100'e yakın kümes hayvanı, 7 keçi, 4 kedi ve 1 köpek kurtardık. Turunç Mahallesi'nde bir işletme tavuklarını kümeste bırakıp gitmişti. O sırada bölgeyi terk etmemiz istendi. 50 kümes hayvanı vardı. Onları terk etmedik, kurtardık. İki arabayı doldurduk. Yangın 2 taraftan geldiği için yol kapandı. Bir kilometrelik bir alanda sıkıştık. Bir saat bize yardım ulaşamadı. Alevlerin arasından sahile indik."

Yağcı, yangın bölgesindeki hayvanların kurtarılması için tüm gönüllüleri bölgeye davet etti.