Gönüllü itfaiyeci, kendine ait itfaiye aracıyla yangınlara müdahale ediyor

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde gönüllü itfaiyeci olarak görev yapan Umut Öcal (45), 12 yıl önce Makine Kimya Endüstrisi hurdalığından aldığı kamyonu itfaiye aracına çevirdi ve yasal izinleri aldı. Türkiye'de şahsa ait tek itfaiye aracı olan Öcal, başta ormanlar olmak üzere arazi yangınlarına müdahale ediyor. Öcal, "Geçen sene yangın felaketinde Marmaris'e destek vermeye gittim. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen itfaiye ve tankerlerle yangına müdahale ettik" dedi.

Büyük Marmara depremi sonrası gönüllü itfaiyeci olmaya karar veren telsiz haberleşme uzmanı Umut Öcal, Kocaeli İtfaiyesi'nde aldığı eğitimle hedefini gerçekleştirdi. Profesyonel itfaiye ekipleriyle birlikte yangınlara giderek kendisini geliştiren Öcal, 2005 yılında ABD'nin New York kentinde şehir yangınları, Kaliforniya'da ise orman yangınlarına müdahale ile ilgili eğitimler aldı. Öcal, 12 yıl önce Makine Kimya Endüstrisi hurdalığından satın aldığı kamyonu ise itfaiye aracına dönüştürdü. Yasal izinleri alan Öcal, özellikle aracıyla orman ve arazilerde çıkan yangınlara müdahale ediyor.

'TÜRKİYE'DE İTFAİYE ARACINA SAHİP TEK KİŞİYİM' 17 Ağustos 1999 depreminden sonra gönüllü itfaiyeciyi olduğunu söyleyen Umut Öcal, "O zaman içine düştüğümüz çaresiz durumdan bir çıkış yolu olarak gönüllü itfaiyeciliği gördüm. Kendime itfaiye arabası alıp, gönüllü itfaiyeciliği daha farklı bir yere taşımaya karar verdim. Ülkemizde sıradan bir vatandaş bir itfaiye aracı alamıyormuş, benim için uzun bir süreç oldu. Nihayetinde şahsıma ait itfaiye aracı olan tek kişiyim. Her şeyi bana ait. 1981 model olan aracım eski olduğu için bakımı da zor. Bu model araçlar, dünyada sağlamlıkları ve kabiliyetleriyle nam salmıştır. Bu açıdan bakımlarını zamanında yaparsanız; çok arıza çıkaran bir araç olmaz" dedi. '2,5 TON SU VE 100 LİTRE KÖPÜK TAŞIYORUM' Yangın bilgilerini telsizden aldığını belirten Öcal, daha çok orman yangınlarına gittiğini belirtip, "Arazi şartlarına uygun bir araç olduğu için daha çok orman yangınlarına gidiyorum. Ayrıca şehir itfaiyesi daha çok asfaltta kullanılan araçlara sahip olduğu için orman yangınlarının dibine kadar ilerleyemiyor. Bizim araçla bunu yapmak mümkün. Yangına mümkün olduğu kadar yaklaşıp, müdahale etmeye çalışıyorum. 2,5 ton su kapasitesi var, yaklaşık 100 litre de köpük imkanımız var. Bununla birlikte 250 metreye kadar hortum atıp, yangınlara müdahale edebiliyoruz. İş hayatım elverdiği kadar hazır kıta bekliyorum. Nihayetinde bir gönüllü itfaiyeciyim, profesyonel bir iş hayatım var. En son geçen sene yangın felaketinde Marmaris'e destek vermeye gittim. Çökertme'den, termik santrale kadar olan bölgede Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen itfaiye ve tankerlerle yangına müdahale ettik" diye konuştu. 'ORMAN YANGINLARI YIL GEÇTİKÇE ARTACAK'Afet yönetimi üzerine yüksek lisans da yapan Öcal, iklim değişikliği nedeniyle orman yangınlarının yıl geçtikçe artacağını söyledi. Herkesin elindeki imkanlar çerçevesinde hazırlanması gerektiğini aktaran Öcal, şöyle konuştu: "Bu çok masraflı bir duygu. Bunun idamesi zor. Her an kaza yapabilme ihtimali olduğu için itfaiye araçlarının sigortası pahalı. Fakat yaptığımız işin karşılığında ailenizin sizi takdir etmesi; bütün masraflara değiyor. Yaşadığımız bu iklim kriziyle beraber orman yangınları yıl geçtikçe artacak. Afet yönetimi üzerine yüksek lisans yaparken bize bunu öğrettiler. Daha 10 yıl öncesinden bugüne geleceği belliydi. Ülkeler maalesef küresel ısınmaya karşı gerekli tedbirlerini almadılar. Yarın bir gün elinizde paranız olabilir. Örneğin; bu araca iki tane yerli araba parası harcadım. Fakat nefes alacak tek bir havanız yoksa hiçbir işinize yaramaz. O nedenle herkesin elindeki imkanlar çerçevesinde orman yangınlarına hazırlanmasını tavsiye ediyorum."'ABD'DE RAFİNERİ VE ORMAN YANGINLARI EĞİTİMİ ALDIM'

ABD'nin New York, Teksas, Kaliforniya gibi bölgelerinde eğitimler aldığını belirten Öcal, "Gönüllü itfaiyecilik eğitimlerini Kocaeli İtfaiyesi'nden aldım, akabinde Amerika'da Teksas'ta rafineri yangınları üzerine eğitim aldım. Kaliforniya'da orman ve uçak yangınlara müdahale etme üzerine eğitim aldım. New York'ta da şehir yangınları üzerine eğitim aldım. Büyük yangınlarda en büyük problemimiz; koordinasyon. Bütün şehirlerden gelen itfaiye telsizleri farklı frekanslarda. Buna diğer yardımcı kuruluşların telsizleri de dahil. Aselsan'ın Kocaeli bayisinde çalıştığım için bütün bu telsizlerin frekanslarını kendi telsizime yükleyip, bir koordinasyon görevi de icra ediyorum" dedi.