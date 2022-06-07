Gönüllü itfaiyeci, kendine ait itfaiye aracıyla yangınlara müdahale ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gönüllü itfaiyeci, kendine ait itfaiye aracıyla yangınlara müdahale ediyor

07.06.2022 09:23
Gönüllü itfaiyeci, kendine ait itfaiye aracıyla yangınlara müdahale ediyor

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde gönüllü itfaiyeci olarak görev yapan Umut Öcal (45), 12 yıl önce Makine Kimya Endüstrisi hurdalığından aldığı kamyonu itfaiye aracına çevirdi ve yasal izinleri aldı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde gönüllü itfaiyeci olarak görev yapan Umut Öcal (45), 12 yıl önce Makine Kimya Endüstrisi hurdalığından aldığı kamyonu itfaiye aracına çevirdi ve yasal izinleri aldı. Türkiye'de şahsa ait tek itfaiye aracı olan Öcal, başta ormanlar olmak üzere arazi yangınlarına müdahale ediyor. Öcal, "Geçen sene yangın felaketinde Marmaris'e destek vermeye gittim. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen itfaiye ve tankerlerle yangına müdahale ettik" dedi.

Büyük Marmara depremi sonrası gönüllü itfaiyeci olmaya karar veren telsiz haberleşme uzmanı Umut Öcal, Kocaeli İtfaiyesi'nde aldığı eğitimle hedefini gerçekleştirdi. Profesyonel itfaiye ekipleriyle birlikte yangınlara giderek kendisini geliştiren Öcal, 2005 yılında ABD'nin New York kentinde şehir yangınları, Kaliforniya'da ise orman yangınlarına müdahale ile ilgili eğitimler aldı. Öcal, 12 yıl önce Makine Kimya Endüstrisi hurdalığından satın aldığı kamyonu ise itfaiye aracına dönüştürdü. Yasal izinleri alan Öcal, özellikle aracıyla orman ve arazilerde çıkan yangınlara müdahale ediyor.

'TÜRKİYE'DE İTFAİYE ARACINA SAHİP TEK KİŞİYİM'   17 Ağustos 1999 depreminden sonra gönüllü itfaiyeciyi olduğunu söyleyen Umut Öcal, "O zaman içine düştüğümüz çaresiz durumdan bir çıkış yolu olarak gönüllü itfaiyeciliği gördüm. Kendime itfaiye arabası alıp, gönüllü itfaiyeciliği daha farklı bir yere taşımaya karar verdim. Ülkemizde sıradan bir vatandaş bir itfaiye aracı alamıyormuş, benim için uzun bir süreç oldu. Nihayetinde şahsıma ait itfaiye aracı olan tek kişiyim. Her şeyi bana ait. 1981 model olan aracım eski olduğu için bakımı da zor. Bu model araçlar, dünyada sağlamlıkları ve kabiliyetleriyle nam salmıştır. Bu açıdan bakımlarını zamanında yaparsanız; çok arıza çıkaran bir araç olmaz" dedi.  '2,5 TON SU VE 100 LİTRE KÖPÜK TAŞIYORUM'   Yangın bilgilerini telsizden aldığını belirten Öcal, daha çok orman yangınlarına gittiğini belirtip, "Arazi şartlarına uygun bir araç olduğu için daha çok orman yangınlarına gidiyorum. Ayrıca şehir itfaiyesi daha çok asfaltta kullanılan araçlara sahip olduğu için orman yangınlarının dibine kadar ilerleyemiyor. Bizim araçla bunu yapmak mümkün. Yangına mümkün olduğu kadar yaklaşıp, müdahale etmeye çalışıyorum. 2,5 ton su kapasitesi var, yaklaşık 100 litre de köpük imkanımız var. Bununla birlikte 250 metreye kadar hortum atıp, yangınlara müdahale edebiliyoruz. İş hayatım elverdiği kadar hazır kıta bekliyorum. Nihayetinde bir gönüllü itfaiyeciyim, profesyonel bir iş hayatım var. En son geçen sene yangın felaketinde Marmaris'e destek vermeye gittim. Çökertme'den, termik santrale kadar olan bölgede Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen itfaiye ve tankerlerle yangına müdahale ettik" diye konuştu.  'ORMAN YANGINLARI YIL GEÇTİKÇE ARTACAK'Afet yönetimi üzerine yüksek lisans da yapan Öcal, iklim değişikliği nedeniyle orman yangınlarının yıl geçtikçe artacağını söyledi. Herkesin elindeki imkanlar çerçevesinde hazırlanması gerektiğini aktaran Öcal, şöyle konuştu:   "Bu çok masraflı bir duygu. Bunun idamesi zor. Her an kaza yapabilme ihtimali olduğu için itfaiye araçlarının sigortası pahalı. Fakat yaptığımız işin karşılığında ailenizin sizi takdir etmesi; bütün masraflara değiyor. Yaşadığımız bu iklim kriziyle beraber orman yangınları yıl geçtikçe artacak. Afet yönetimi üzerine yüksek lisans yaparken bize bunu öğrettiler. Daha 10 yıl öncesinden bugüne geleceği belliydi. Ülkeler maalesef küresel ısınmaya karşı gerekli tedbirlerini almadılar. Yarın bir gün elinizde paranız olabilir. Örneğin; bu araca iki tane yerli araba parası harcadım. Fakat nefes alacak tek bir havanız yoksa hiçbir işinize yaramaz. O nedenle herkesin elindeki imkanlar çerçevesinde orman yangınlarına hazırlanmasını tavsiye ediyorum."'ABD'DE RAFİNERİ VE ORMAN YANGINLARI EĞİTİMİ ALDIM'

ABD'nin New York, Teksas, Kaliforniya gibi bölgelerinde eğitimler aldığını belirten Öcal, "Gönüllü itfaiyecilik eğitimlerini Kocaeli İtfaiyesi'nden aldım, akabinde Amerika'da Teksas'ta rafineri yangınları üzerine eğitim aldım. Kaliforniya'da orman ve uçak yangınlara müdahale etme üzerine eğitim aldım. New York'ta da şehir yangınları üzerine eğitim aldım. Büyük yangınlarda en büyük problemimiz; koordinasyon. Bütün şehirlerden gelen itfaiye telsizleri farklı frekanslarda. Buna diğer yardımcı kuruluşların telsizleri de dahil. Aselsan'ın Kocaeli bayisinde çalıştığım için bütün bu telsizlerin frekanslarını kendi telsizime yükleyip, bir koordinasyon görevi de icra ediyorum" dedi.


Gönüllü itfaiyeci, kendine ait itfaiye aracıyla yangınlara müdahale ediyor
Gönüllü itfaiyeci, kendine ait itfaiye aracıyla yangınlara müdahale ediyor
Gönüllü itfaiyeci, kendine ait itfaiye aracıyla yangınlara müdahale ediyor
Gönüllü itfaiyeci, kendine ait itfaiye aracıyla yangınlara müdahale ediyor
Gönüllü itfaiyeci, kendine ait itfaiye aracıyla yangınlara müdahale ediyor
Gönüllü itfaiyeci, kendine ait itfaiye aracıyla yangınlara müdahale ediyor
Gönüllü itfaiyeci, kendine ait itfaiye aracıyla yangınlara müdahale ediyor
Gönüllü itfaiyeci, kendine ait itfaiye aracıyla yangınlara müdahale ediyor
Gönüllü itfaiyeci, kendine ait itfaiye aracıyla yangınlara müdahale ediyor
Gönüllü itfaiyeci, kendine ait itfaiye aracıyla yangınlara müdahale ediyor
YORUMLAR
500
Konya itfaiyesi, Nijeryalı itfaiyecilere eğitim veriyor Konya itfaiyesi, Nijeryalı itfaiyecilere eğitim veriyor Konya itfaiyesi, Nijeryalı itfaiyecilere eğitim veriyor Konya itfaiyesi, Nijeryalı itfaiyecilere eğitim veriyor
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gönüllü itfaiyeci, kendine ait itfaiye aracıyla yangınlara müdahale ediyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:12 Sağlıkçıların özlük ve mali haklarıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de: Şiddet cezaları ağırlaşacak, maaş artışlarına yönelik düzenleme gelecek
16:06 Çağla Şıkel'in attığı "tost" mesajıyla bir döneme damga vuran Şenol İpek, ünlü kadınlardan gelen teklifleri anlattı
15:54 Galatasaray, Sevilla'ya transferi gündemde olan Marcao'nun alternatifini İtalya'da buldu: Vlad Chiricheş
15:52 Tatil beldesinde skandal! Masaj bahanesiyle yaklaştığı İngiliz kadına, kocasının önünde tecavüz etti
15:44 Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e çok sert sözler: Atina yönetimi ağlamak konusunda çok başarılı, önce yazdığımız mektuplara adam gibi cevap verin
15:25 Erdoğan ve Bahçeli arasındaki sürpriz görüşme bitti! İşte iki liderin masaya yatırdığı 4 önemli konu başlığı
15:24 FOX TV'de şaşırtan ayrılık! Fulya Öztürk, yeni sezonda ekranlara gelmeyecek
15:08 İstenilen reytinge ulaşamayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 11. bölümüyle ekranlara veda ediyor
15:08 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erciyes Üniversitesi öğrencilerine seslendi: İyi ki varsınız
15:00 Kadın futbol karşılaşmasında erkek oyuncu iddiası! Futbol Disiplin Kurulu harekete geçti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 16:29:55. #1.12#
SON DAKİKA: Gönüllü itfaiyeci, kendine ait itfaiye aracıyla yangınlara müdahale ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement