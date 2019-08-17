Son Dakika Haberleri: Gönüllü itfaiyeci, su baskınında mahsur kalan vatandaşı sırtında taşıdı
Son Dakika Güncel Haber

Gönüllü itfaiyeci, su baskınında mahsur kalan vatandaşı sırtında taşıdı

22 dakika önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde gönüllü itfaiye eri, su baskını sonucu aracında mahsur kalan vatandaşı sırtında taşıdı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde gönüllü itfaiye eri, su baskını sonucu aracında mahsur kalan vatandaşı sırtında taşıdı.
İl genelinde etkili olan kuvvetli sağanak sonucu Tavşanlı Mahallesi D-100 Karayolu güney yan yolda su baskını meydana geldi.
Otomobilinde mahsur kalan Ramazan Duru, suların yükselmesi üzerine aracın üzerine çıkarak yardım bekledi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gönüllü itfaiye eri Lefter İskenderidis, mahsur kalan vatandaşı 30 metre sırtında taşıyarak güvenli bölgeye ulaştırdı.
su baskını, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Tuğba Ekinci, Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı: Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Köybaşı imzayı atıyor! Kültür Bakanı, su basan Kapalıçarşı'da açıklama yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 23:41:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gönüllü itfaiyeci, su baskınında mahsur kalan vatandaşı sırtında taşıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]