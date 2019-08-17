Gönüllü itfaiyeci, su baskınında mahsur kalan vatandaşı sırtında taşıdı
22 dakika önce
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde gönüllü itfaiye eri, su baskını sonucu aracında mahsur kalan vatandaşı sırtında taşıdı.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:18 Kaynak: AA
'nin Dilovası
ilçesinde gönüllü itfaiye eri, su baskını
sonucu aracında mahsur kalan vatandaşı sırtında taşıdı.
İl genelinde etkili olan kuvvetli sağanak sonucu Tavşanlı
Mahallesi D-100 Karayolu
güney yan yolda su baskını meydana geldi.
Otomobilinde mahsur kalan Ramazan Duru
, suların yükselmesi üzerine aracın üzerine çıkarak yardım bekledi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gönüllü itfaiye eri Lefter İskenderidis, mahsur kalan vatandaşı 30 metre sırtında taşıyarak güvenli bölgeye ulaştırdı.
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