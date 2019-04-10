Son Dakika Haberleri: Gönüllü İtfaiyeciler Pratik Eğitimlere Başladılar

Gönüllü İtfaiyeciler Pratik Eğitimlere Başladılar

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı gönüllü itfaiyeciler Kışla Merkez itfaiyesinde pratik eğitimlere başladı.

Gönüllü İtfaiyeciler Pratik Eğitimlere Başladılar, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı gönüllü itfaiyeciler Kışla Merkez itfaiyesinde pratik eğitimlere başladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 11. Grup gönüllü itfaiyeciler 4 haftalık teorik eğitimlerinin ardından Kışla Merkez İtfaiyesinde pratik eğitimlere başladı. İtfaiye araçları ve ekipmanlarını tanıyan gönüllü itfaiyeciler, pratik eğitimleri ve su sıkma işlemi yaptılar. 2. Saha eğitiminin 14 Nisan Pazar günü devam edeceğini belirten Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "4 hafta boyunca Cumhuriyet Halk Evleri'nde teorik eğitim alan gönüllü itfaiyecilerimiz, kursta yangın, doğal afet, trafik kazaları, ilk yardım, arama-kurtarma, ip bağlama, makine ve teçhizat tanıtımı ve kullanımı konularında 45 saat teorik, 45 saat de uygulamalı eğitimler verildi. Kursiyerlerimiz bugün ki eğitimlerini özverili bir şekilde bitirdiler. 2. Saha eğitimimiz 14 Nisan Pazar günü devam edecektir." - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:59 Kaynak: İHA
Zonguldak, Merkez, İtfaiye, Güncel
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