Gönüllü itfaiyecilerden yangın söndürme tatbikatı – - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gönüllü itfaiyecilerden yangın söndürme tatbikatı – - Son Dakika

Gönüllü itfaiyecilerden yangın söndürme tatbikatı –

6 saat önce

Kütahya'da 20 gönüllü itfaiyecinin katılımıyla yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Kütahya'da 20 gönüllü itfaiyecinin katılımıyla yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneğince oluşturulan arama kurtarma ekibine katılmak isteyen 20 gönüllü, Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenen itfaiyecilik kursuna katıldı.

Teorik eğitimlerin ardından saha uygulamasına da katılan gönüllüler, senaryo gereği barakada çıkan yangını müdahale ederek söndürdü.

Derneğin arama kurtarma ekibi başkanı Ali Telli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekibi 2016 yılında oluşturduklarını ve aldıkları eğitimlerle arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını söyledi.

Kütahya İHH'nın eğitimlerini tamamlamış ve arama kurtarma faaliyetlerinde görev alabilecek 20 gönüllüsünün olduğunu belirten Telli, şöyle konuştu:

"Olası bir durumda Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bizimle irtibata geçtiğinde onlara destek verebiliyoruz. Arkadaşlarımız eğitimler kapsamında itfaiye müdürlüğümüzle iş birliği çerçevesinde yangına müdahale eğitimlerini aldı ve gerçeğe yakın yangın tatbikatına katıldı. Oldukça başarılı bir tatbikat gerçekleştirildi."

Telli, gönüllülerin ilk yardım, telsiz kullanımı ve arama kurtarma eğitimi de alacaklarını dile getirerek, herkesi arama kurtarma ekiplerine katılmaya davet etti.

Gönüllü itfaiyecilerden yangın söndürme tatbikatı –

İtfaiye, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında
Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu

Son Dakika Haberleri
21:02 Çin'in Doğu Türkistan politikaları Sivas'ta protesto edildi - Son Dakika
21:02 Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar tatil edildi - Son Dakika
21:00 Milas'ta hortum felaketi - Son Dakika
21:00 3,5 yaşında kendi kendine İngilizce öğrendi - Son Dakika
20:57 15 temmuz şehitler köprüsü'nde otomobil yangını - 3 - Son Dakika
20:56 İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 21:04:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gönüllü itfaiyecilerden yangın söndürme tatbikatı – - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]