Gönüllü kadınlar, bayram kurabiyeleriyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Gönüllü kadınlar, bayram kurabiyeleriyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
05.05.2021 19:26
Görüntü Dökümü: Gazzeli kadınların kurabiye yapmasından detaylar Kurabiye yapan gönüllü kadınlardan Maher el Bettişi ile röportaj On yılı aşkın süredir devam eden İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Ramazan Bayramı hazırlıkları sürüyor.
Görüntü Dökümü:
Gazzeli kadınların kurabiye yapmasından detaylar
Kurabiye yapan gönüllü kadınlardan Maher el Bettişi ile röportaj On yılı aşkın süredir devam eden İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Ramazan Bayramı hazırlıkları sürüyor. Gazze'nin Refah kentinde bir kreşte toplanan bir grup gönüllü kadın, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere geleneksel bayram ikramlarından hurmalı ve cevizli kurabiye yaptı.
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