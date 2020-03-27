Gönüllü kadınlar buluşup, günde 2 bin maske üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gönüllü kadınlar buluşup, günde 2 bin maske üretiyor - Son Dakika

Gönüllü kadınlar buluşup, günde 2 bin maske üretiyor

6 saat önce

DİYARBAKIR'da gönüllü kadınlar, koronavirüs nedeniyle artan maske ihtiyacı için harekete geçti.

Gönüllü kadınlar buluşup, günde 2 bin maske üretiyor, System.String[]
DİYARBAKIR'da gönüllü kadınlar, koronavirüs nedeniyle artan maske ihtiyacı için harekete geçti. Bir araya gelen 28 kadın, Kayapınar Belediyesi'nin tahsis ettiği atölyede günde 2 bin maske üretiyor. Üretilen maskeler, hastanelere, kamu kuruluşlarındaki çalışanlara ve ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Koronavirüs salgınına karşı vatandaşlar önlemlerini artırırken, maske ve dezenfektan ürünlerine talep, büyük bir artış gösterince, Diyarbakır'da bir araya gelen 28 gönüllü kadın, bu ihtiyacı karşılamak için ücretsiz maske üretmeye karar verdi. Kayapınar Belediyesi de bu projenin hayata geçirilmesi için 'Aile Destek Merkezi'ni kadınların hizmetine sundu. Gönüllü kadınlar, ilk etapta bir atölyede üretime başlayarak günde 1000 maske üretmeye başladı. Talebin artması üzerine atölye sayısını ikiye çıkaran kadınlar, günde 2 bin maske üretmeye başladı.

'FIRSATÇILAR RANT PEŞİNDEYKEN, BİZ ÜCRETSİZ ÜRETİYORUZ'

Gönüllü üretim yapan kadınlardan Kadriye Benneyim, bu süreçte maske fiyatlarını artırıp rant peşinde koşanlara tepki göstererek, "Bazı insanlar rant, menfaat peşindeyken, biri bin yaparken, biz burada gönüllü olarak ücretsiz maske üretebiliyorsak ve insanlara yetiştirip ulaştırabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

İNSANLARIN PSİKOLOJİSİ DE DÜŞÜNÜLMÜŞ

Bu projenin fikrini ortaya atan ve atölyede gönüllü olarak çalışan kadınlardan Evin Kütenözbek ise, diğer maskelerden farklı olarak yüzde 100 pamuklu malzemelerden tekrar kullanılabilir şekilde maske ürettiklerini belirterek, renk çeşitlemesiyle de insanların psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesini düşündüklerini söyledi. Kütenözbek, şöyle konuştu:

"Ürettiğimiz maskeler biraz da renkli, yüzde yüz pamuk, steril olsun, tek kullanımlık olmasın, uzun vadeli bir iş olsun dedik. Çünkü tek kullanımlıklar çok fazla ve bir saatten sonra atmak zorundayız ve bakteri üretiyor. Ama bizim yaptığımız maskeler yüzde yüz pamuk olduğu için, özellikle ona çok dikkat ediyoruz, sirkeli su ve sabunlu suyla temizlenebilir, ütülenip tekrar kullanılabilir. Bu biraz zor bir iş emek anlamında, hem tasarruflu, hem de renkli olsun, insanların psikolojisi açısından da farklı gelsin, hasta moduna girmesin istedik. Herkesin çok hoşuna gitti, çok iyi tepkiler aldık. Şimdi yaşlı vatandaşlarımıza da veriliyor, hasta vatandaşlarımıza da dağıtılıyor."

İNSANLARA ÜCRETSİZ ULAŞTIRILIYOR

Kayapınar Belediyesi de, kadınlara hem atölye imkanı, hem de malzeme için kaynak sağlıyor. Belediye Başkan Yardımcısı Cihad Kayhan, kadınların kendilerine bu fikirle gelmesinin ardından belediye olarak harekete geçip, olanak sağladıklarını belirtti. Üretilen maskelerin ücretsiz olarak kamu kuruluşlarına, belediye çalışanlarına, 65 yaş üstü yaşlılara ve kronik hastalara ücretsiz dağıttıklarını ifade eden Kayhan, "Bilgi evlerimizde, aile destek merkezlerimizde, kursiyerlerimize eğitim veren kadın öğretmenlerimiz bizlere, özellikle fahiş fiyat uygulanan ve karaborsaya düşmüş maske ve dezenfektan gibi ürünlerin üretimini kendilerinin yapacağını, bu anlamda bir proje yapmak istediklerini söylediler. Daha önce bu merkezlerimizden faydalanan gönüllü kursiyerlerimiz ve bu eğitimleri veren öğretmenlerimiz güzel bir sinerji yakaladılar. Biz onların hepsini bir araya getirdik, şu anda burada ilk etapta bir atölye açtık, orada günde 1000 maske üretimi yapılıyordu, diğer kamu kuruluşlarımızdan özellikle sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşlarımızdan talepler gelince, ikinci atölyemizi hizmete açtık. Bu iki atölyede günde en az 2000 maske üretimi yapıyoruz. Üretimini yaptığımız maskelerin sterilizasyonunu sağladıktan sonra, ilgili kamu kuruluşlarımıza, belediye çalışanlarımıza, 65 yaş üstü yaşlılarımıza ve kronik hastalarımıza bu maskelerimizi gönderiyoruz" diye konuştu.

MORAL VERMEK İÇİN ŞARKILARIYLA EŞLİK EDİYORLAR

Gönüllü kadınların ücretsiz olarak maske ürettiğini öğrenen Diyarbakırlı müzisyen ve sanatçılar da, kadınlara moral vermek için her gün üretim atölyesine gelerek müzik dinletisi sunuyor.


- Diyarbakır
Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:12 Kaynak: DHA

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