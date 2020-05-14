Kayseri'de büyük çoğunluğu gönüllü kadınlardan oluşan 65 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak amacıyla "imece" usülü maske üretiyor.

Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezinde görev yapan büyük çoğunluğu idareci, usta öğretici, kursiyer ve gönüllülerden oluşan kadınlar, Kovid-19 salgını sonrası örnek bir çalışma başlattı.

İlk etapta 24 Mart'ta gönüllü 10 kişinin masrafları kendi ceplerinden karşılayarak "imece" usulü 20 bin maske hazırlamasıyla başlayan çalışma, daha sonra adeta kar topu gibi büyüyerek devam etti. Ekip, kursiyer ve çalışmaya dışarıdan gönüllü katılanlarla 65 kişiye ulaştı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Akçalı, AA muhabirine, Türk halkının Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği dayanışmayı örnek alarak bu yola çıktıklarını söyledi.

Günlük 5 binin üzerinde maske üreterek yola devam ettiklerini anlatan Akçalı, "Melikgazi Kaymakamımız, İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlerinin katkıları ve hayırseverlerin devreye girerek maske kumaşı temin etmesiyle dikimi sürdürüyoruz." dedi.

Akçalı, diktikleri maskeleri genelde Kaymakamlık, İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerine verdiklerini dile getirdi.

"İyi ki bu kurumdayız, bu görevde varız"

Ev tekstili usta öğreticisi Gülhan Altay da müdürleri Akçalı'nın bir telefon mesajıyla bu seferberliğe katıldıklarını belirtti.

Böyle bir kurumda çalıştığı ve seferberliğe katkıda bulunduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Altay, "Kaymakamımızın, Milli Eğitim Müdürümüzün destekleriyle inşallah çalışmayı daha da büyüteceğiz. Daha çok vatandaşımıza katkıda bulunacağız. Öğrencilerimiz de aynı şekilde destek sağlıyor. Onlarla da gurur duyuyoruz. İyi ki bu kurumdayız, bu görevde varız." diye konuştu.

Ev tekstili usta öğreticisi Şengül Köprülü, ilk günden itibaren maske diktiği için mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederek, "Bu kurumda çalışan kadınlar olarak el birliğiyle, dayanışma içinde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Merkezde yardımcı hizmetli Canan Dadak ise salgını rahat atlatabilmek için çocuklarını evde bırakıp atölyeye şevkle gelerek maske diktiğini söyledi.