Gönüllü kadınlar maske üretiyor - Son Dakika

Maske dikimi için kesimlerin yapılması
Maskelerin usta öğreticiler tarafından seri şekilde dikilmesi
İki ayrı atölyede maskelerin dikiminin gerçekleştirilmesi
Dikilen maskelerin kontrollerinin yapılarak paketlenmesi
Erdemli ilçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile HEM Müdürü Ahmet Ateş'in dikim atölyesini ziyaret etmesi
Dikimi yapılan maskelerin gösterilmesi
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük'ün konuşması
Erdemli HEM Müdürü Ahmet Ateş'in konuşması
Usta öğretici Fatma Karakaya Ersoy'un konuşması
Habibe Yıldız'ın konuşması
Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri
MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Gönüllü kadınlar maske üretiyor
Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda görevli el sanatları usta öğreticisi kadınlar, Erdemli Devlet Hastanesi'nin maske ihtiyacını karşılamak için gönüllü olarak maske üretimine başladı.
İki sınıfı imalathaneye dönüştüren 15 kadın, günde 5 bin maske dikti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, maske üretiminde kullanılan malzemelerin hastane yönetimince karşılandığını belirterek, kadınlara teşekkür etti.
Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ahmet Ateş de koronavirüse karşı verilecek mücadelede üzerilerine düşen görevi yapmaya her zaman hazır olduklarını kaydetti.
Usta öğretici Habibe Yıldız ise diğer arkadaşlarıyla birlikte toplum adına faydalı bir görev yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.