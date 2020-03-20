Gönüllü kadınlar maske üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gönüllü kadınlar maske üretiyor - Son Dakika

Gönüllü kadınlar maske üretiyor

6 saat önce

Maske dikimi için kesimlerin yapılması Maskelerin usta öğreticiler tarafından seri şekilde dikilmesi İki ayrı atölyede maskelerin dikiminin gerçekleştirilmesi Dikilen maskelerin kontrollerinin yapılarak paketlenmesi Erdemli ilçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile HEM Müdürü Ahmet Ateş'in...

Maske dikimi için kesimlerin yapılması

Maskelerin usta öğreticiler tarafından seri şekilde dikilmesi

İki ayrı atölyede maskelerin dikiminin gerçekleştirilmesi

Dikilen maskelerin kontrollerinin yapılarak paketlenmesi

Erdemli ilçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile HEM Müdürü Ahmet Ateş'in dikim atölyesini ziyaret etmesi

Dikimi yapılan maskelerin gösterilmesi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük'ün konuşması

Erdemli HEM Müdürü Ahmet Ateş'in konuşması

Usta öğretici Fatma Karakaya Ersoy'un konuşması

Habibe Yıldız'ın konuşması

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri

MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Gönüllü kadınlar maske üretiyor

Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda görevli el sanatları usta öğreticisi kadınlar, Erdemli Devlet Hastanesi'nin maske ihtiyacını karşılamak için gönüllü olarak maske üretimine başladı.

İki sınıfı imalathaneye dönüştüren 15 kadın, günde 5 bin maske dikti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, maske üretiminde kullanılan malzemelerin hastane yönetimince karşılandığını belirterek, kadınlara teşekkür etti.

Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ahmet Ateş de koronavirüse karşı verilecek mücadelede üzerilerine düşen görevi yapmaya her zaman hazır olduklarını kaydetti.

Usta öğretici Habibe Yıldız ise diğer arkadaşlarıyla birlikte toplum adına faydalı bir görev yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Gönüllü kadınlar maske üretiyor

Habibe Yıldız, Ahmet Ateş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:06 Kaynak: AA

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