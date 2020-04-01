Gönüllü kadınlar maske üretmeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gönüllü kadınlar maske üretmeye başladı - Son Dakika

Gönüllü kadınlar maske üretmeye başladı

6 saat önce

Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde faaliyet yürüten kadınlar ile kooperatife gönüllü olan kadınlar, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele noktasında maske üretmeye başladı.

Gönüllü kadınlar maske üretmeye başladı, System.String[]

Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde faaliyet yürüten kadınlar ile kooperatife gönüllü olan kadınlar, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele noktasında maske üretmeye başladı. Medikal maske kumaşından üretilen kullan at maskelerinin malzeme tedarikini ise Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlıyor.


Gönüllü kadınlar, Covid-19 ile mücadelenin sürdüğü şu günlerde vatandaşların sağlığını virüse karşı korumak için dikiş makinesinin başına geçti. Virüs Türkiye'de görülmeye başladığı günden itibaren kolonyada olduğu gibi tüm eczanelerde tükendiği için vatandaşların tedarik etme noktasında sıkıntı yaşadığı maskenin üretimini Büyükşehir'in öncülüğünde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde faaliyet yürüten kadınlar ve onların organize ettiği gönüllü kadınlar üstlendi.


20 gönüllü kadının gönlünü ortaya koyarak başladığı maske dikiminde kadınların bir kısmı Barbaros Mahallesi'ndeki kurs merkezinde dikim yaparken, bir kısmı da kendi evlerinde dikiş makineleri ile vatandaşların sağlığı için maske üretimine başladı. Maskeler üretildikten sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından sterilizasyon işlemi yapılarak steril hale getirilecek. Korona virüs nedeniyle vatandaşların birçoğu önlem için evlerinden çıkmazken, birçoğu hala evlerine ekmek götürmek için virüse rağmen çalışmak zorunda kalıyor. İşe gitmek için sabah yola koyulan, toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda olan ve gün boyu çalışan mevsimlik tarım işçilerini, 65 yaş üstü vatandaşları, kanser hastalarını, engellileri ve Büyükşehir'in saha personelini virüse karşı koruyacak olan maskeler, dikim bittikçe dağıtıma çıkacak.


İlk etapta 100 bin adet üretecekler


Vatandaşların sağlığı için işe koyulan kadınlar ilk etapta 100 bin adet maske üretecek. Kurs Merkezi'nde bir araya gelen ve sosyal mesafeye dikkat ederek dönüşümlü çalışan gönüllüler kullan at tarzı yapılan maske dikimini salgın süresince devam ettirecek. Maskeler ilçeler dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan her noktaya ulaştırılacak. Kooperatifin kurucu ortaklarından Eylem Bozdoğan, maskelerin dikim sürecini paylaşarak, "Şu günlerde en çok ihtiyaç duyulan şey maske. Biz de Kadın Kooperatifi olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Üretici kadınlar olarak maske ihtiyacı doğrultusunda üretimde yer alabileceğimizi belirttik. Büyükşehir Belediyemiz'in de böyle bir talebi oldu. Biz de kooperatifimizin üreten kadınları ile beraber işe koyulduk. Burada sağlık dolayısıyla, risk oluşturmaması açısından mümkün olduğunca az kişi olması gerektiği için kadınların bir kısmı evden dikim yapıyorlar" dedi.


Bozdoğan, maskelerin hammaddesini Büyükşehir Belediyesi'nden temin ettiklerini ve gönüllülerle işe koyulduklarını ifade etti. Bozdoğan, "Büyükşehir bize bu maskelerin hammaddeleri verdi. Biz de birleştirerek son kullanım haline getiriyoruz. Maskeler paketlenmeden önce Mersin Büyükşehir Belediyemiz tarafından sterilizasyon işlemi yapılacak. Daha sonra paketlenip ihtiyaç sahibi yerlere dağıtım yapılacak. Bu süreçte yer almak istediğini belirten çok kadın oldu. 'Evimde dikiş makinam var, gönüllü olarak dikebilirim' diyenler oldu. Bu kadınlarımız bize sosyal medya hesaplarımız üzerinden mesaj yoluyla ulaşabilirler" diye konuştu.


Giyim üretim teknolojileri alanında öğreticilik yapan ve maske üreten kadınlara eğitim veren Gülten Çavuş ise "Gönüllü arkadaşlarla, 'biz de bu yolda varız ve destek vermeye hazırız' diyerek yola çıktık, maske üretiyoruz. Kadınlar daha önce halk eğitim destekli kurslarda dikiş ve giyim üzerine eğitim almışlardı ve makinaları çok seri kullanıyorlar. Talep edildiği kadar üretime hazırız. Medikal maske kumaşını belirli standartlarda hazırlayıp kullanıma hazır hale getiriyoruz. Evden çalışanlarla da telefonla iletişime geçip, eksikleri gideriyoruz. Gün geçtikçe de sayımız artıyor. Büyükşehir Belediyemiz'in bu girişimini çok önemsiyoruz. Çok güzel işlere imza atıyor, destekçisiyiz. Duyarlılığından dolayı Büyükşehir Belediyemiz'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Bozdoğan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:25 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 110 yaşındaki Diyarbakırlı kadın, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulundu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar         
17:52
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi         
17:43
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı         
17:40
İmamoğlu, Soylu'nun İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi         
17:39
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir         
17:19
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor         
17:18
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi         
17:03
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek         
17:02
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin         
17:00
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım         
16:58
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı         
16:55
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı         
16:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz         
16:31
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi         
16:21
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi         
16:18
"Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın" diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:15
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek         
16:11
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu         
16:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak         
16:03
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu         
15:55
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi         
15:39
Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı         
15:38
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı         
15:35
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur         
15:24
Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle birlikte karantinada çıplak antrenman yaptı Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle birlikte karantinada çıplak antrenman yaptı         
15:23
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir         
15:13
Yurt dışından gelen Arto, tıraş edilip ateşi ölçülmeden eve alınmadı Yurt dışından gelen Arto, tıraş edilip ateşi ölçülmeden eve alınmadı         
15:10
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
14:58
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 18:07:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gönüllü kadınlar maske üretmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]