Gönüllü kadınlar ücretsiz maske üretimine destek veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gönüllü kadınlar ücretsiz maske üretimine destek veriyor - Son Dakika

Gönüllü kadınlar ücretsiz maske üretimine destek veriyor

7 saat önce

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde yüzlerce kursiyerin eğitim gördüğü atölyeler, gönüllülerin de katılımıyla maske üretim merkezi haline getirilerek, üretilen maskeler ücretsiz dağıtılıyor.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde yüzlerce kursiyerin eğitim gördüğü atölyeler, gönüllülerin de katılımıyla maske üretim merkezi haline getirilerek, üretilen maskeler ücretsiz dağıtılıyor.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Yaşam Merkezinde salgın nedeniyle kurslara ara verilmesi üzerine merkezlerdeki 21 dikiş makinesi, maske üretimi için kullanılmaya başlandı.

Atölyelerde, gönüllü kadınlar ve belediyenin kadın personeli tarafından üretilen maskeler, pazar yerleri başta olmak üzere birçok alanda ücretsiz dağıtılıyor.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Polat, AA muhabirine, devletin koronavirüs salgınıyla mücadele için aldığı tedbirler ışığında kentte belediye olarak halkın yoğun bulunduğu yerlerin dezenfekte edilmesinin yanı sıra maske ihtiyacının karşılanması için de çalışma başlattıklarını söyledi.

Daha önce vatandaşlara meslek öğretmek için açılan kurs atölyelerinin kısa sürede maske üretim merkezlerine dönüştürüldüğünü belirten Polat, 21 dikiş makinesini aktif kullandıklarını, ayrıca gönüllü 10 kadının da hem evlerinde hem de atölyelerde bu projeye katkı sunduğunu ifade etti.

Polat, projeyi hayata geçirdikleri 4 Nisan'dan beri 6 bine yakın maske ürettiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunların maliyetini belediye karşıladı. Belediye personelimiz, 2 kursiyerimiz ve gönüllü vatandaşlarımızın katılımıyla maskeleri ürettik. Maskelerin tamamını pazar yerlerinde, iş yerlerinde ücretsiz dağıttık. Bazı çevre ilçe belediyelerimize, sivil toplum örgütlerinin tamamına gönderdik. İhtiyacı olan herkese ücretsiz vermekteyiz. Üretimimiz de artarak devam etmekte. Ayrıca 10 vatandaşımızdan bazıları bizden malzeme temin ederek evlerinde üretime gönüllü katkı yapmaktalar."

Gönüllü olarak üretime destek veren Müge Yıldızhan da evi müsait olmadığı için kurs merkezindeki çalışmaya katıldığını söyledi.

Koronavirüs tedbirlerine uyarak maske üretimi yaptıklarını anlatan Yıldızhan, "Bu virüsten dolayı herkes bir mücadele içerisinde. Özellikle sağlık çalışanlarımız. Ben de kendimce evimden fedakarlık edip buraya gelerek onlar için bir şeyler yapmak istedim. O yüzden burada gönüllü olarak hizmet veriyorum." diye konuştu.

Belediye çalışanı Şule Karahan da sosyal mesafeye uygun olarak farklı odalarda üçer dörder kişi üretim yaptıklarını dile getirdi.

Gönüllülerin de olduğu 25 kişinin maske üretimine katıldığını anlatan Karahan, "Günlük 1500 maske üretiyoruz. Belediye ekipleri buranın dezenfekte işlemlerini yapıyor, ilaçlıyorlar. Maskelerimizi, eldivenlerimizi takıyoruz. Hepimiz aynı yerde olmamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gönüllü kadınlar ücretsiz maske üretimine destek veriyor

Koronavirüs, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:51 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi         
19:47
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor         
19:33
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı         
19:16
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı         
19:15
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi         
19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi         
19:00
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı         
18:51
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz         
18:38
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi         
18:19
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı! Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!         
18:15
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
18:13
Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine yanıt: Önemli değil         
18:04
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları         
17:50
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız         
17:47
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz         
17:33
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
17:28
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı         
17:23
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti         
17:14
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi         
17:10
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı         
17:07
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi         
16:53
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak         
16:46
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı         
16:36
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi         
16:36
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı         
16:35
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:32
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak         
16:24
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı         
16:14
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:06
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi         
15:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 19:51:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gönüllü kadınlar ücretsiz maske üretimine destek veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]