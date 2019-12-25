Gönüllü kadınlardan 'imece' usulü iyilik - Son Dakika
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Gönüllü kadınlardan 'imece' usulü iyilik

6 saat önce

SİVAS'ta 4 yıl önce 'Bir El de Sen Uzat' sloganıyla bir araya gelen gönüllüler, evlerinde imece usulü yaptıkları börek, kek ve pasta gibi yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Gönüllü kadınlardan 'imece' usulü iyilik, System.String[]

SİVAS'ta 4 yıl önce 'Bir El de Sen Uzat' sloganıyla bir araya gelen gönüllüler, evlerinde imece usulü yaptıkları börek, kek ve pasta gibi yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Ömrünü yetimlere ve ihtiyaç sahibi insanlara iyilik yapmaya adayan Yıldız Şahin Meralli (51), 4 yıl önce 'Bir El de Sen Uzat' sloganıyla başlattığı iyilik hareketinde kısa sürede 4'ü erkek olmak üzere aralarında kamu personeli ve ev hanımlarının da bulunduğu 36 gönüllüye ulaştı. İhtiyaç sahiplerinin gönüllülerine dokunmak, yetim çocukların yüzünü güldürmek amacıyla kolları sıvayan yardım melekleri, evlerinde kendi imkanlarıyla börek, kek ve pasta gibi yiyecekler yaparak belirledikleri yerlere ulaştırıyor.

Ekibin kurucularından Yıldız Şahin Meralli, "Bizler zaten birbirini tanıyan, tanımayan bu ekiptekiler bireysel olarak iyilik işlerinde bulunan insanlardık. Sonra düşündük bir elin nesi var, iki elin sesi var düsturuyla bir araya gelelim, bir oluşum yapalım dedik. Yetimler için ne kadar koşturabiliriz diye 3 kişiyle kolları sıvadık. Daha sonra katılımlarla çok güzel bir melekler grubu oluştu. Mutfaklarda atıl yaşamaktansa sokaktaki öksüz, ihtiyaç sahibi insanlar için nefes olmak, ruhlarına daha faydalı olacaktır" dedi.

'MUTFAKTA İYİLİK HAREKETİ YAPMAK İSTEDİK'

Grup üyesi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışanı Nurgül Yıldız (46) ise, "Bu ekiple bir çok faaliyette bulunuyoruz. Otururken, mutfak hareketi yapmak aklımıza geldi. Özellikle öksüz çocuklarımıza, annesi olmayan ve yaşlı bireylerimize pasta ve börek gibi yiyecekler yapıp ikram edip hatırlarını soralım istedik. Mutfakta iyilik hareketiyle bu çalışmaya başladık. Pasta ve börek yapıyoruz. Gidip dağıtıyoruz. Bizim bu hareketimizin Sivaslı tüm hanımlara yayılmasını istiyoruz. Şu anda 36 gönüllüyüz" diye konuştu. Mehtap İçen Özektem de (40), "Bu ekibi öğrendikten sonra üye oldum. Gönüllü ekip olarak çok güzel işler yapıyoruz. Bu ekiple olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Esra Baykal (37) ise sosyal medyadan görerek ekibe katıldığını ifade ederek, "Yetim çocuklarımıza ve yaşlı ailelerimize elimizden geldiği kadar yardımda bulunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'ONLAR BİZİM İYİLİK MELEKLERİMİZ'

Annesini kanserden kaybeden ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Ebrar Kangal (9), "İyilik meleklerimiz bizim her istediğimizi yapıyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz onları çok seviyoruz. İnşallah biz de gelecekte onlara her şeyi yapacağız" diye konuştu. Eşini kaybettikten sonra 4 çocuğunun bakımını üstlenen Hüseyin Kangal da, "Yardım meleklerinden Allah razı olsun. Çocuklarım onları görünce çok mutlu oluyorlar. Anne gözüyle görüyorlar" dedi.


Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:57 Kaynak: DHA
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