Gönüllü Kovid-19 aşısı yapan ebe, hayatını otizmli oğluna ve mesleğine adadı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasındaki fedakarlığından ötürü sosyal medya hesabından teşekkür ettiği Antalya'da görevli ebe Serpil Minaz, aşılamada ortaya koyduğu özveriyi otizmli oğlunun eğitimi için de gösteriyor.

Aksu İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli 46 yaşındaki üç çocuk annesi ebe Minaz, Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı "Aksu ilçesinde görevli 28 yıllık ebe arkadaşımız Serpil Minaz, tüm gün Antalya Havalimanı'ndaydı. Daha önce de Bingöl, Maraş ve İslahiye'de kendi isteğiyle sorumluluk aldı. Aşı olmak isteyen milyonlar bu fedakarlıkları hak ediyor. Serpil Hanımsa binlerce teşekkürü." paylaşımının sevincini yaşadı.

Her zaman mesleğini severek yapan Minaz, salgının başladığı ilk günden bu yana yatalak hastalar için evlerine, iş yoğunluğundan dolayı gelemeyen çiftçiler için seralara ve tarlalara giderek aşı yapıyor.

Aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra havalimanı gibi kurumlara da giderek Kovid-19 aşısı yapan Minaz, yüzde 95 ağır engelli ve otizmli 9 yaşındaki oğlu için de büyük fedakarlık gösteriyor.

Afyon Sağlık Meslek Lisesinden 1993 yılında mezun olduktan sonra Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Doğanbaba köyüne atanan ebe Minaz, burada sağır ve dilsiz bir kadının doğumu için taşlı patika yoldan elindeki malzemeleriyle 5 kilometre yürüyerek ilk kez doğum yaptırdığı günü unutamıyor.

Bir taraftan mesleğini yapmaya çalışan Minaz, diğer taraftan da uzaktan eğitimle Atatürk Üniversitesinde 4 yıllık hemşirelik bölümü, Anadolu Üniversitesinde ise kamu yönetimi bölümünü bitirdikten sonra sağlık yönetimi alanında da yüksek lisansını yaptı.

Kahramanmaraş ve Bingöl'de 3'er yıl, İzmir'de 8 yıl çalıştıktan sonra Hatay ve Gaziantep'te çadır kentlerde de gönüllü çalışan Minaz, tüm sağlık çalışanları gibi salgının bir an önce bitmesi için mücadele ediyor.

"Ekip olarak işimizi severek yapıyoruz"

Minaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının her zaman her yere koşturduğunu, ebe olmasına rağmen gönüllü aşı da yaptığını anlattı.

Nerede boş yer varsa oraya tampon olduklarını vurgulayan Minaz, "Ekip olarak işimizi severek yapıyoruz. Tüm sağlık çalışanları büyük bir fedakarlık örneği sergiliyor. Tek amacımız salgının bir an önce bitmesi ve artık insanların normal hayatına dönebilmesi. Çünkü salgından herkes çok etkilendi." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımını İstanbul'da astsubay olan oğlunun telefonla arayarak bildirdiğini aktaran Minaz, paylaşımı görünce şaşırdığını ifade etti.

Her gün yoğun çalıştıklarını belirten Minaz, "Bakanımızın paylaşımını görünce heyecanlandım. Bizim için çok iyi bir motivasyon oldu. O gün havalimanında 45 dakikada 48 aşı yapmıştım. Telefonlarım hiç susmadı, herkes arayıp tebrik etti." dedi.

Daha önce Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki çadırlarda 2 yıl görev yaptığına değinen Minaz, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki çadırlarda 1,5 yıl gönüllü çalıştığını anlattı. Minaz, savaştan kaçan ve psikolojisi kötü olan çocuklara, kadınlara moral vermeye çalıştığını, bebek, çocuk ve gebelerin aşısını yaptığını söyledi.

"Oğlum beni uzun süre görmediğinde kendisine zarar veriyor"

Bir oğlunun da otizmli olduğunu ifade eden Minaz, Kovid-19'la mücadele ederken evladını da ihmal etmemeye çalıştığını belirtti.

Serpil Minaz, engelli oğlunun bakımının zorluğu nedeniyle astsubay eşinin emekli olmak zorunda kaldığını anlattı.

Fedakar hemşire, Antalya'ya geldikten sonra otizmli oğlu için müstakil ev yaptırdıklarını söyledi.

Minaz, "Oğlumun sabah bakımını yapıp, eşime bırakıyorum. Oğlum gün içerisinde beni görmediği zaman kafasını yere vuruyor, kendisine zarar veriyor. Sabah işe giderken bırakmak istemiyor. Öğleyin bir saatlik yemek arasında koştur koştur oğlumu okuldan alıp, bakımını yapıp tekrar işime dönüyorum. Oğlumun iyi bir eğitim alması için de çabalıyoruz." ifadesini kullandı.