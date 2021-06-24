Üye Girişi
Gönüllü Kovid-19 aşısı yapan ebe, hayatını otizmli oğluna ve mesleğine adadı - Son Dakika

Gönüllü Kovid-19 aşısı yapan ebe, hayatını otizmli oğluna ve mesleğine adadı

24.06.2021 11:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasındaki fedakarlığından ötürü sosyal medya hesabından teşekkür ettiği Antalya'da görevli ebe Serpil Minaz, aşılamada ortaya koyduğu özveriyi otizmli oğlunun eğitimi için de gösteriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasındaki fedakarlığından ötürü sosyal medya hesabından teşekkür ettiği Antalya'da görevli ebe Serpil Minaz, aşılamada ortaya koyduğu özveriyi otizmli oğlunun eğitimi için de gösteriyor.

Aksu İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli 46 yaşındaki üç çocuk annesi ebe Minaz, Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı "Aksu ilçesinde görevli 28 yıllık ebe arkadaşımız Serpil Minaz, tüm gün Antalya Havalimanı'ndaydı. Daha önce de Bingöl, Maraş ve İslahiye'de kendi isteğiyle sorumluluk aldı. Aşı olmak isteyen milyonlar bu fedakarlıkları hak ediyor. Serpil Hanımsa binlerce teşekkürü." paylaşımının sevincini yaşadı.

Her zaman mesleğini severek yapan Minaz, salgının başladığı ilk günden bu yana yatalak hastalar için evlerine, iş yoğunluğundan dolayı gelemeyen çiftçiler için seralara ve tarlalara giderek aşı yapıyor.

Aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra havalimanı gibi kurumlara da giderek Kovid-19 aşısı yapan Minaz, yüzde 95 ağır engelli ve otizmli 9 yaşındaki oğlu için de büyük fedakarlık gösteriyor.

Afyon Sağlık Meslek Lisesinden 1993 yılında mezun olduktan sonra Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Doğanbaba köyüne atanan ebe Minaz, burada sağır ve dilsiz bir kadının doğumu için taşlı patika yoldan elindeki malzemeleriyle 5 kilometre yürüyerek ilk kez doğum yaptırdığı günü unutamıyor.

Bir taraftan mesleğini yapmaya çalışan Minaz, diğer taraftan da uzaktan eğitimle Atatürk Üniversitesinde 4 yıllık hemşirelik bölümü, Anadolu Üniversitesinde ise kamu yönetimi bölümünü bitirdikten sonra sağlık yönetimi alanında da yüksek lisansını yaptı.

Kahramanmaraş ve Bingöl'de 3'er yıl, İzmir'de 8 yıl çalıştıktan sonra Hatay ve Gaziantep'te çadır kentlerde de gönüllü çalışan Minaz, tüm sağlık çalışanları gibi salgının bir an önce bitmesi için mücadele ediyor.

"Ekip olarak işimizi severek yapıyoruz"

Minaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının her zaman her yere koşturduğunu, ebe olmasına rağmen gönüllü aşı da yaptığını anlattı.

Nerede boş yer varsa oraya tampon olduklarını vurgulayan Minaz, "Ekip olarak işimizi severek yapıyoruz. Tüm sağlık çalışanları büyük bir fedakarlık örneği sergiliyor. Tek amacımız salgının bir an önce bitmesi ve artık insanların normal hayatına dönebilmesi. Çünkü salgından herkes çok etkilendi." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımını İstanbul'da astsubay olan oğlunun telefonla arayarak bildirdiğini aktaran Minaz, paylaşımı görünce şaşırdığını ifade etti.

Her gün yoğun çalıştıklarını belirten Minaz, "Bakanımızın paylaşımını görünce heyecanlandım. Bizim için çok iyi bir motivasyon oldu. O gün havalimanında 45 dakikada 48 aşı yapmıştım. Telefonlarım hiç susmadı, herkes arayıp tebrik etti." dedi.

Daha önce Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki çadırlarda 2 yıl görev yaptığına değinen Minaz, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki çadırlarda 1,5 yıl gönüllü çalıştığını anlattı. Minaz, savaştan kaçan ve psikolojisi kötü olan çocuklara, kadınlara moral vermeye çalıştığını, bebek, çocuk ve gebelerin aşısını yaptığını söyledi.

"Oğlum beni uzun süre görmediğinde kendisine zarar veriyor"

Bir oğlunun da otizmli olduğunu ifade eden Minaz, Kovid-19'la mücadele ederken evladını da ihmal etmemeye çalıştığını belirtti.

Serpil Minaz, engelli oğlunun bakımının zorluğu nedeniyle astsubay eşinin emekli olmak zorunda kaldığını anlattı.

Fedakar hemşire, Antalya'ya geldikten sonra otizmli oğlu için müstakil ev yaptırdıklarını söyledi.

Minaz, "Oğlumun sabah bakımını yapıp, eşime bırakıyorum. Oğlum gün içerisinde beni görmediği zaman kafasını yere vuruyor, kendisine zarar veriyor. Sabah işe giderken bırakmak istemiyor. Öğleyin bir saatlik yemek arasında koştur koştur oğlumu okuldan alıp, bakımını yapıp tekrar işime dönüyorum. Oğlumun iyi bir eğitim alması için de çabalıyoruz." ifadesini kullandı.

Gönüllü Kovid-19 aşısı yapan ebe, hayatını otizmli oğluna ve mesleğine adadı
Gönüllü Kovid-19 aşısı yapan ebe, hayatını otizmli oğluna ve mesleğine adadı
Gönüllü Kovid-19 aşısı yapan ebe, hayatını otizmli oğluna ve mesleğine adadı
Gönüllü Kovid-19 aşısı yapan ebe, hayatını otizmli oğluna ve mesleğine adadı
Gönüllü Kovid-19 aşısı yapan ebe, hayatını otizmli oğluna ve mesleğine adadı

COVIRAN Bereket, Hisarcık, Antalya, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gönüllü Kovid-19 aşısı yapan ebe, hayatını otizmli oğluna ve mesleğine adadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi 12:30 Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok 12:28 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti 12:12 Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti
Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü 12:04 Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz 11:57 Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı 11:30 Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı
Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı 11:04 Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı 10:56 Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı

Son Dakika Haberleri
12:28 Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü
12:27 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok
12:12 Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti
12:03 Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü
12:00 Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi
11:57 Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz
11:47 Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler
11:36 Miami'de 11 katlı bina çöktü! Enkaz altında yaralılar var
11:29 Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı
11:22 Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor
Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim         
12:44
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi         
12:21
Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti         
12:11
Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi         
12:00
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor         
11:23
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı         
10:43
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteren Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteren "Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan etti         
10:15
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor         
09:59
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı         
21:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 13:00:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gönüllü Kovid-19 aşısı yapan ebe, hayatını otizmli oğluna ve mesleğine adadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement