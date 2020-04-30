Gönüllü kursiyerler günlük bin 250 maske üretiyor - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında günde bin 250 maske üretiliyor.

İlçe Halk Eğitim Merkezi koordinesinde, gönüllü kursiyerler tarafından, mefruşat hocaları gözetiminde sosyal mesafe gözetilerek maske üretimi yapılıyor.

Sterilizasyon işleminden sonra paketlenen maskeler, sağlık kurumları ile ilgili yerlere dağıtılıyor.

Halk Eğitim Merkezini ziyaret eden, ilçe kaymakamı Hidayet Sarı, gönüllü maske üretiminde çalışan kursiyerlere fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Merkezde, günlük bin 250 maske üretimi yapıldığını belirten Sarı, "Bu zor günlerde böyle dayanışma içerisinde olmamız, gerçekten gurur verici, hep birlikte bu kötü günleri atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Sarı, ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından bin 500 haneye ramazan kolisi dağıtıklarını da sözlerine ekledi.