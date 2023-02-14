Gönüllü madenci enkazda bulduğu altınları polise teslim etti - Son Dakika
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Gönüllü madenci enkazda bulduğu altınları polise teslim etti

14.02.2023 13:54
Gönüllü madenci enkazda bulduğu altınları polise teslim etti

Çorum'un Bayat ilçesinden arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönüllü olarak Kahramanmaraş'a giden maden işçisi Ekrem Redif, enkazda bulduğu altınları polise teslim etti.

Çorum'un Bayat ilçesinden arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönüllü olarak Kahramanmaraş'a giden maden işçisi Ekrem Redif, enkazda bulduğu altınları polise teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bayat ilçesinden farklı mesleklerden gönüllü bir grup, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gitti.

Burada çok sayıda enkazda arama kurtarma çalışmasına katılan ekip, Hayrullah ve Dumlupınar mahallelerindeki enkazlarda çeşitli ziynet eşyası ile para ve elektronik cihaz buldu.

Ekip üyelerinden maden işçisi Ekrem Redif, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir enkazda arama kurtarma çalışması yaptığı sırada bulduğu 22 yarım altın, altın küpe, altın kolye ve bir miktar parayı tutanakla polis ekiplerine teslim etti.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Dumlupınar, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gönüllü madenci enkazda bulduğu altınları polise teslim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gönüllü madenci enkazda bulduğu altınları polise teslim etti - Son Dakika
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