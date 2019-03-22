Gönüllü Melekler Öğrencilere "Güzellik" Katıyor

Rize'nin İyidere ilçesinde kadın kuaför salonu bulunmaması nedeniyle Halk Eğitim Merkezince açılan kuaförlük kursunda eğitim alan 13 kadın, sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulları dolaşarak, öğrencilere ücretsiz saç kesimi ve bakımı yapıyor.

MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize'nin İyidere ilçesinde kadın kuaför salonu bulunmaması nedeniyle Halk Eğitim Merkezince açılan kuaförlük kursunda eğitim alan 13 kadın, sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulları dolaşarak, öğrencilere ücretsiz saç kesimi ve bakımı yapıyor.



İyidere Kaymakamlığı Halk Eğitimi Merkezince yürütülen "İyidere Üretiyor" projesi kapsamında, 10 bin 18 nüfuslu ilçede ihtiyaç olan kadın kuaförlüğü alanında 15 Ekim 2018'de kurs açıldı.



Usta Öğretici Feride Okutan tarafından verilen ve 5 ay süren kurs sonunda 12 kadın, kuaförlük sertifikası almaya hak kazandı. Kadınlar, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ilçedeki kadınlara kuaförlük hizmeti vermeye başladı.



Kaymakam Orhan Altun ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Akbulut öncülüğünde Okutan ve diğer 12 kadın, yaklaşık bir ay önce sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçedeki öğrencilere yönelik gönüllü kuaförlük çalışması başlattı.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde aynadan fön makinesine kadar tüm araç ve gereçleri okullara götüren kadınlar, ailelerin onayıyla isteyen her öğrencinin saç kesimi ve bakımını ücretsiz yapıyor.



Haftada bir gün bir okula giden ekip, bugüne kadar yaklaşık 150 öğrenciye gönüllü hizmet verdi. Proje eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edecek.



Kaymakam Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.



"Aileler bundan oldukça memnun"



Veliler ve okul idareleriyle temas halinde olduklarını belirten Orhan Altun, "İstekli öğrencilerimize kuaförlük hizmetini sunmaya çalışıyoruz. Oldukça olumlu tepkiler alıyoruz. Aileler bundan oldukça memnun. Öğrencilerimiz eve gittiklerinde saçlarını annelere babalara göstererek mutluluklarını aileleriyle paylaşıyor. Okulda arkadaşlarıyla paylaşıyorlar." dedi.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Akbulut ise sosyal sorumluluk çalışması kapsamında 3 okula gittiklerini, 150 öğrenciye saç bakımı ve kesimi yaptıklarını ifade etti.



İyidere'de ilk kez kadın kuaför salonu açarak hizmet vermeye başladıklarını kaydeden Bülent Akbulut, şunları söyledi:



"Kuaförlük hizmetimizi tüm köy ve mahalle okullarında vereceğiz. Onlardan talep geldiği müddetçe bunu sürdüreceğiz. İyidere'de açtığımız kursta bir hocamız ve 12 kursiyerimiz var. Oluşturduğumuz istasyonda biri saçını keserken diğeri temizliyor, bir diğeri saçını örüyor. İstasyon mantığı ile kısa sürede okuldaki bütün öğrencilere hizmet verebiliyoruz."



Feride Okutan da 22 yıldır kuaförlük mesleği ile uğraştığını ve İyidere'de ilk kez kuaförlük kursu açtığını belirterek, proje kapsamında okullarda ücretsiz hizmet verdiklerini, bir ayna, bir makas ile her yerde olduklarını kaydetti.



Uzun saçlarını ördüren ilkokul öğrencisi Sevimnaz Abdullah ise saçlarını çok beğendiğini dile getirerek, kuaförlere teşekkür etti.



Saçlarının kesim ve bakımı yapıldıktan sonra aynada kendini görünce büyük şaşkınlık yaşayan Ayşegül Mete de "Çok güzel olmuşum. İlk defa kendimi böyle görüyorum. Bu saçımı çok beğendim." diye konuştu.



Yunus Emre Mengene de kendisi için güzel bir sürpriz olduğunu söyledi.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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