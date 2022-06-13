Gönüllü müzisyenler kırsal mahallelerdeki çocuklar için yetenek keşfine çıktı - Son Dakika
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Gönüllü müzisyenler kırsal mahallelerdeki çocuklar için yetenek keşfine çıktı

13.06.2022 12:15
Gönüllü müzisyenler kırsal mahallelerdeki çocuklar için yetenek keşfine çıktı

İzmir'in Bergama ilçesinde çocukların müziğe olan yeteneğini keşfetmek amacıyla "Köy Okullarına Müzik" projesini başlatan müzisyenler Gizem Akkaymak ve Öner Altunsu öğrencilere eğitim veriyor.

İzmir'in Bergama ilçesinde çocukların müziğe olan yeteneğini keşfetmek amacıyla "Köy Okullarına Müzik" projesini başlatan müzisyenler Gizem Akkaymak ve Öner Altunsu öğrencilere eğitim veriyor.

Annesinin anaokulu hediyesi olarak aldığı keman sayesinde müzikle tanışan, viyola ve piyano çalmayı da öğrenen 26 yaşındaki Gizem Akkaymak, Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünde eğitim gördü.

Müziğe olan tutkusu devam eden Akkaymak, 2020'de özel bir kurs merkezinde çocuklara keman ve piyano çalmayı öğretmeye başladı.

Çocukların müziğe olan yeteneğini keşfetmek için çalışmalar yapan Akkaymak, "Köy Okullarına Müzik" adıyla bir proje geliştirdi.

Okulları ziyaret edip öğrencilere ücretsiz müzik eğitimi vermek ve yeni yetenekler keşfetmek isteyen Akkaymak'a müzisyen arkadaşı 26 yaşındaki Öner Altunsu da katıldı.

Müzisyenler, ilk çalışmalarını Bergama'daki Ayaskent İrfan Kırdar Ortaokulu'nda yaptı.

Proje kapsamında yaklaşık 20 öğrenciye haftada bir saat temel müzik ve koro eğitimi veren gönüllü müzisyenler, çocukların oluşturduğu koro ile mini bir konser düzenlemeye hazırlanıyor.

"Rol model olmak istiyorum"

Gizem Akkaymak, AA muhabirine, çocukları müzikle buluşturmanın büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Yetenekli olmasına rağmen müzik eğitimi alamayan çocuklar olduğunu belirten Akkaymak, amaçlarının onlara ulaşabilmek olduğunu ifade etti.

Akkaymak, bunun için yola çıktıklarını, ilk duraklarının Bergama olduğunu anlatarak, "Bergama'da Ayaskent İrfan Kırdar Ortaokulu'na geldim. Buradaki çocuklarla bir koro kurduk. Temel müzik bilgilerini veriyoruz. Koro çalışmaları nasıl olur, onu öğretiyoruz. Yıl sonunda hem okula güzel bir anı bırakmak hem de çocukların sahne duygusunu tatması için ufak bir konser vereceğiz." dedi.

Buradaki görevini tamamladıktan sonra yeni bir köyde, yeni çocuklarla tanışmak istediğini ifade eden Akkaymak, çocuklarda kendini gördüğünü aktardı.

Akkaymak, "Kimi kendini ifade edemiyor kimi çok utangaç kimi girişken... Onlara bazen hayatımı anlatıp örnek oluyorum. Rol model olmak istiyorum. Sadece müzikle ilgili konuşmuyoruz, hayattan da konuşuyoruz. Belki bir gün içlerinden biri sanatçı çıkar. Amacım onların içindeki yeteneği, o özgüven duygusunu ortaya çıkarmak." diye konuştu.

"Çocukları müzikle tanıştırmak önemli"

Öner Altınsu da öğrencilerle müzik eğitiminin verimli geçtiğini belirterek, "Çocukları müzikle tanıştırmak, onlara ağabey olmak, içlerindeki motivasyonu, yetenekleri keşfetmek önemli." ifadesini kullandı.

Gönüllü olarak bu yola çıktıklarını, herhangi bir destek almadıklarını vurgulayan Altunsu, zamanlarının çoğunu çocuklara ayırdıklarını, onlara eğitim verdiklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Ümran Baradan, Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gönüllü müzisyenler kırsal mahallelerdeki çocuklar için yetenek keşfine çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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