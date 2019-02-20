Gönüllü Müzisyenlerden Dar Gelirli Çocuklar İçin Konser
40 dakika önce
Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 8 müzisyen, köy okullarında okuyan dar gelirli öğrenciler için konser vermeye hazırlanıyor.
Hakkari
Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 8 müzisyen, köy okullarında okuyan dar gelirli öğrenciler için konser vermeye hazırlanıyor.
"Bir Bilet Bir Umut" sloganı adı altında bilet satışına başlayan 8 müzisyen, her biletin birer umut alacağını belirttiler. Bu yıl beşinci kez yardım konseri düzenleyeceklerini dile getiren müzisyen Emre Aydın
, daha önce Van
'da gördüğümüz ilgiyi Hakkari halkından da beklediklerini kaydetti. 25 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da Atatürk
Kültür Merkezinde düzenlenecek olan konsere herkesi beklediklerini belirten Aydın, alınan her biletin bir umut olacağını kaydetti. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:27 Kaynak: İHA
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