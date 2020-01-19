Gönüllü öğrenciler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika
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Gönüllü öğrenciler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

6 saat önce

İzmir'de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuyor.

Gönüllü öğrenciler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor, System.String[]

İzmir'de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şubesince kurulan "Yetişiyoruz Gönüllü Kulübü"nde gönüllü olarak görev alan üniversite öğrencileri, "Sadaka Taşı" projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor.

Gönüllü öğrenciler, mahallelerindeki muhtarlar aracılığıyla tespit edilen ailelere kendi imkanlarıyla hazırladıkları gıda kolilerini dağıtıyor.

Şube Müdürü ve proje koordinatörü Mehmet Ersoy, gençlerin "İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır." düsturu ile hareket ettiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilerde yardımlaşma, paylaşma ve merhamet duygularını geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Ersoy, gönüllülük faaliyetlerinin yıl boyunca artarak ve çeşitlenerek devam edeceğini aktardı.

Kredi Yurtlar Kurumu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:16 Kaynak: AA
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