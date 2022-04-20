Gönüllü öğrencilerden engelli ve yaşlılara özel bakım - Son Dakika
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Gönüllü öğrencilerden engelli ve yaşlılara özel bakım

20.04.2022 12:31
Gönüllü öğrencilerden engelli ve yaşlılara özel bakım

Ardahan'da öğrenim gören üniversite öğrencileri, engelli ve yaşlıların kişisel bakımlarını yapmak için seferber oldu.

Ardahan'da öğrenim gören üniversite öğrencileri, engelli ve yaşlıların kişisel bakımlarını yapmak için seferber oldu.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri, "Topluma Hizmet Dersi" kapsamında gönüllü çalışma başlattı.

Gönüllü öğrenciler, evlerinde ziyaret ettikleri yaşlılar ile rehabilitasyon merkezlerinde görüştükleri engelli çocukların ücretsiz saç, cilt, el, ayak ve tırnak gibi birçok kişisel özel bakımlarını yapıyor ve bunların nasıl yapıldığını öğretiyor.

Uzattıkları yardım eli ve sevgi dolu yaklaşımlarıyla yaşlılarla çocukları mutlu eden gönüllüler, onlara zaman zaman masaj da yaparak rehabilite süreçlerine destek oluyor.

ARÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Özkan Karadavut, AA muhabirine, bu hizmetleri yerine getiren gönüllü öğrencilerine teşekkür etti.

"Bu hizmeti severek veriyoruz"

Sahada uygulamalı yapılan çalışmanın topluma fayda sağladığını hem de öğrencilerin teorik olarak kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu ifade eden Karadavut, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizle haftanın belirli günü ve saatini ayarlayıp, gittiğimiz yerde oradaki insanlara saç, cilt, masaj, makyaj, el ayak ve tırnak bakımı ile ilgili eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda da öğretiyoruz. Bu hizmeti severek veriyoruz. Eğitimlerimiz 'Topluma Hizmet Dersi' adı altında gerçekleşiyor. Değişik yerlerde engelli, öğrenci ve yaşlılarımıza yardım ediyoruz. Bugünkü dersimizin konusu ise el ve sırt masajı ile iyileştirmeydi, bunu uyguladık."

Karadavut, çalışmalarda özellikle engelli ve yaşlıların yakınlarının çok memnun olduğunu anlattı.

Öğrencilerden Nursel Biçer de çalışmaları severek yaptıklarını belirtti.

Sahada bu uygulamaları yaparken çok şey öğrendiğini aktaran Biçer, "Bu çalışmalar bizim için çok önemli. Çünkü sahada bizzat uygulamalı yapıyoruz. Hocamızın bize öğrettiklerini biz burada bizzat sahada uygulamış oluyoruz. Bu bizim için çok önemli bir altyapı oluyor." ifadelerini kullandı.

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Ardahan Üniversitesi, Üniversite, Ardahan, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gönüllü öğrencilerden engelli ve yaşlılara özel bakım - Son Dakika


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