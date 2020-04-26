Gönüllü öğretmenler, evlere iftar yemeği götürüyor - Son Dakika

BOLU'da, Türk Kızılayı ile birlikte geliştirilen projede yer alan 55 gönüllü öğretmen, ihtiyaç sahibi ailelerin iftar yemeklerini evlerine kadar götürüyor.

Bolu'da, ramazan aylarında iftar çadırlarıyla halka sıcak yemek dağıtan Türk Kızılayı tarafından bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında çadır kurulamadı. Bu nedenle iftar yemeklerinin ihtiyaç sahibi kişilerin evlerine götürülmesine karar verildi. Kızılay Bolu Şubesi ile Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzaladı. Protokol kapsamında, Bolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin mutfaklarında hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar götürüldü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı devlet okullarında görev yapan öğretmenler de projede gönüllü olarak yer aldı. 55 öğretmen, okulda yapılan yemekleri kendi araçlarıyla ailelere dağıttı.

'YENİ AİLELERLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTİYORUZ'

Bolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Nezir Danış, "Her gün kendi aracımla 10 aileye yemek alıp, götürüp, veriyorum. Diğer arkadaşlarım değişik mahallelere gidiyor. Günlük olarak her gün burada binlerce aileye yemek götürüyoruz. Vatandaşlar olumlu karşılıyor bu projeyi. Bu projenin daha da genişlemesi için yeni yeni ailelerle iletişime geçmeye çalışmaktayız" dedi.

Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı ise "Türk Kızılayı Bolu Şubesi olarak her yıl çadırda, vatandaşlarımıza iftar veriyorduk. Bu sene bu iftarı, koli olarak vermeyi düşündük. Valimiz Ahmet Ümit sıcak yemeğin koyulup ve bunların dağıtılması gerektiğini söyledi. Biz de dağıtılması noktasında Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yardım istedik. Kendileri bu iş için sağ olsunlar, 55 gönüllü öğretmen buldu. Her hafta 15 öğretmenimiz buraya gelip sefer taslarını alacak. Kendileri için belirlenmiş olan ihtiyaç sahibi ailelere giderek dağıtacaklar. Eğer ihtiyaç olursa bunu önümüzdeki hafta içinden itibaren artıracağız. Şu anda 170'e yakın aileye gidiyor. Talebe göre bu sayıyı artırabiliriz" diye konuştu.

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