Gönüllü öğretmenler, evlere iftar yemeği götürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gönüllü öğretmenler, evlere iftar yemeği götürüyor - Son Dakika

Gönüllü öğretmenler, evlere iftar yemeği götürüyor

6 saat önce

BOLU'da, Türk Kızılayı ile birlikte geliştirilen projede yer alan 55 gönüllü öğretmen, ihtiyaç sahibi ailelerin iftar yemeklerini evlerine kadar götürüyor.

Gönüllü öğretmenler, evlere iftar yemeği götürüyor, System.String[]

BOLU'da, Türk Kızılayı ile birlikte geliştirilen projede yer alan 55 gönüllü öğretmen, ihtiyaç sahibi ailelerin iftar yemeklerini evlerine kadar götürüyor.

Bolu'da, ramazan aylarında iftar çadırlarıyla halka sıcak yemek dağıtan Türk Kızılayı tarafından bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında çadır kurulamadı. Bu nedenle iftar yemeklerinin ihtiyaç sahibi kişilerin evlerine götürülmesine karar verildi. Kızılay Bolu Şubesi ile Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzaladı. Protokol kapsamında, Bolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin mutfaklarında hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar götürüldü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı devlet okullarında görev yapan öğretmenler de projede gönüllü olarak yer aldı. 55 öğretmen, okulda yapılan yemekleri kendi araçlarıyla ailelere dağıttı.

'YENİ AİLELERLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTİYORUZ'

Bolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Nezir Danış, "Her gün kendi aracımla 10 aileye yemek alıp, götürüp, veriyorum. Diğer arkadaşlarım değişik mahallelere gidiyor. Günlük olarak her gün burada binlerce aileye yemek götürüyoruz. Vatandaşlar olumlu karşılıyor bu projeyi. Bu projenin daha da genişlemesi için yeni yeni ailelerle iletişime geçmeye çalışmaktayız" dedi.

Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı ise "Türk Kızılayı Bolu Şubesi olarak her yıl çadırda, vatandaşlarımıza iftar veriyorduk. Bu sene bu iftarı, koli olarak vermeyi düşündük. Valimiz Ahmet Ümit sıcak yemeğin koyulup ve bunların dağıtılması gerektiğini söyledi. Biz de dağıtılması noktasında Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yardım istedik. Kendileri bu iş için sağ olsunlar, 55 gönüllü öğretmen buldu. Her hafta 15 öğretmenimiz buraya gelip sefer taslarını alacak. Kendileri için belirlenmiş olan ihtiyaç sahibi ailelere giderek dağıtacaklar. Eğer ihtiyaç olursa bunu önümüzdeki hafta içinden itibaren artıracağız. Şu anda 170'e yakın aileye gidiyor. Talebe göre bu sayıyı artırabiliriz" diye konuştu.

?


Türk Kızılayı, Kızılay, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 01:31 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım "Babam dilendiriyor" diyen çocuklara polis yardım eli uzattı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi         
19:27
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi         
19:26
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor         
19:05
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi         
19:04
İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi         
18:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü         
18:35
ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım         
18:19
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı         
17:59
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor         
17:52
Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak         
17:31
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti         
17:30
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor         
17:28
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz         
17:21
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor         
17:11
Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti         
17:05
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü         
16:57
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak         
16:49
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz         
16:47
Karantinada duygularınızı besleyecek 10 romantik komedi önerisi Karantinada duygularınızı besleyecek 10 romantik komedi önerisi         
16:46
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek         
16:37
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor         
16:08
Zeki kablumbağa, idrarını yaparak aslana yem olmaktan kurtuldu Zeki kablumbağa, idrarını yaparak aslana yem olmaktan kurtuldu         
16:08
"Babam dilendiriyor" diyen çocuklara polis yardım eli uzattı         
16:07
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım         
15:50
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı         
15:42
Koronavirüsten korunmak için etil alkol ve dezenfektan içtiği iddia edilen şahıs öldü Koronavirüsten korunmak için etil alkol ve dezenfektan içtiği iddia edilen şahıs öldü         
15:40
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı         
15:30
Acun Ilıcalı, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı: İyi huylu bir kitleydi, aldırdım Acun Ilıcalı, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı: İyi huylu bir kitleydi, aldırdım         
14:59
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2020 19:54:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gönüllü öğretmenler, evlere iftar yemeği götürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]