Gönüllü öğretmenler günde 10 ton dezenfektan üretiyor - Son Dakika

Kırıkkale'de bir meslek lisesinde gönüllü öğretmenler, el birliğiyle günlük 10 ton dezenfektan ve 11 çeşit temizlik deterjanı üretimi yapıyor.



Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Alanı öğretmenleri, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı ihtiyaç duyulan dezenfektan üretimi için gönüllü olarak kolları sıvadı. Öğretmenler, büyük bir özveriyle salgına karşı günlük 10 ton dezenfektan üretiyor. Üretilen dezenfektanlar birçok bakteri ve virüse karşı etkili ve sağlık açısından da hiçbir sakıncası bulunmuyor. Sıvı sabun, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu gibi 11 çeşit temizlik malzemesi üretimi de yapılıyor.



"Günlük 10 tonu rahatlıkla çıkarabiliyoruz"



Son dönemde çalışmalara ağırlık verdiklerini ve günlük 10 ton dezenfektan üretebildiklerini belirten Keskin İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Çakmak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Keskin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini Kimya Atölyesi için Mart ayında döner sermaye iznimizi aldık. Üretimlere başladık. Önceliğimizi tabii ki içinde bulunduğumuz durumdan dolayı önceliğimizi hijyen ürünlerine verdik. Günde 10 tona kadar dezenfektan üretimimiz var. Sipariş olduğu takdirde günde 10 tonu rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Bunun yanında yine çamaşır suyumuz var. Yüzey temizleyicimiz var. Konsantre dezenfektan ve klorlu çamaşır suyumuz var. Önceliğimiz bu süreçte Covid-19 nedeniyle dezenfekte ürünler. Gönüllü öğretmenlerimiz çalışıyor alan şefiyle birlikte. Öğrencilerimiz henüz döner sermaye kapsamında çalışamıyor. 20 yaş sokağa çıkma yasağı olduğundan öğrencilerimizi getiremiyoruz. 3 arkadaşımız sağ olsun gece gündüz demeden üretime devam ediyorlar."



"Dezenfektan üretimine ağırlık verdik"



Yaklaşık 11 tane deterjan ürettiklerini ifade eden Okul Müdürü Ebru Yürekseven ise, "Çamaşır suyu, klorlu çamaşır suyu, yüzey temizleyici, sıvı sabun, bulaşık deterjanı gibi çok ürünümüz var. Fakat bu salgın sebebiyle dezenfektan üretimine biz ağırlık verdik. İlerleyen aşamalarda da tabi bu ürün çeşidimiz artacaktır. İlk önceliğimiz devlet kurumları. Özellikle sağlık kurumları ve çalışanlarına hizmet ediyoruz. Birçok kurumumuzu biz karşıladık. Maddi durumdan yoksun olanların evlerini ilaçladık" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE