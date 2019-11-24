Gönüllü öğretmenler, okuma yazma öğrettikleri köylünün gönlünde taht kurdu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Erdemli mezrasındakilere okuma yazma öğreten Elif Meryem Yaşaroğlu ve Şebnem Doygun, kurdukları sıcak ilişkilerle de köylülerin gönlüne dokunuyor.

Geçen yıl ilçeye bağlı Çatalca Köyü İlkokuluna atanan öğretmenler, hem öğrencilerini geleceğe hazırlıyor hem de daha önce okula gidemeyen köylüleri okur yazar yapmak için çaba sarf ediyor.

Köydeki çocukların eğitimiyle yakından ilgilenen, ihtiyaçlarını temin eden öğretmenler, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Erdemli mezrasında açılan kurs kapsamında okuma yazma bilmeyenlere de gönüllü ders veriyor.

Görev yaptıkları köyün gelenek ve göreneklerine de uyum sağlayarak insanlarla iyi ilişkiler kuran öğretmenler, fedakarlıkları ve güler yüzleriyle köy sakinlerinin gönlünde yer edindi.

Öğretmenlerden Şebnem Doygun, haftanın iki günü okuma yazma bilmeyenlere kurs vermek için öğretmen arkadaşıyla mezraya geldiğini söyledi.

İnsanlara faydalı olmaya çalıştıklarını belirten Doygun, "Bir kişiye bile okuma yazma öğretebiliyorsak ne mutlu bize. Yetişkin öğrencilerimize kursa gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz. Onlar istediği sürece yanlarında olmaya, bir şeyler öğretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Köy Muhtarı Azizhan Çelikbaş, terör nedeniyle okula gidemeyenlerin, açılan kurslar sayesinde okuma yazma öğrenmeye başladığını dile getirdi.

Devletin bu tür desteklerinin devam etmesini istediklerini bildiren Çelikbaş, "Kursun açılmasıyla bizleri çok mutlu ettiler. Çok büyük bir ihtiyaçtı. Okuma yazma bilmeyen biri hastaneye bile gidemiyor, derdini anlatamıyordu. Artık bunları aşacağız. Öğretmenlerimize teşekkür ederiz." dedi.

Kursa katılan kadınlar da öğretmenler sayesinde okuma yazma öğrendiklerini vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.