Gönüllü öğretmenlerden eğitime online destek - GAZİANTEP/ - Son Dakika

Gönüllü öğretmenlerden eğitime online destek - GAZİANTEP/

13.10.2020 11:05

Karaman'da sınıf öğretmenliği yapan Mehmet Altay'ın öncülüğünde "Türkiye Uzaktan Eğitim Akademisi" adı atlında bir araya gelen 80 öğretmen, gönüllü eğitim desteği veriyor.

Karaman'da sınıf öğretmenliği yapan Mehmet Altay'ın öncülüğünde "Türkiye Uzaktan Eğitim Akademisi" adı atlında bir araya gelen 80 öğretmen, gönüllü eğitim desteği veriyor.

Altay'ın sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı duyuru üzerine toplanan öğretmenler, ana okulundan lise son sınıfa kadar olan dersler için içerikler oluşturdu.

Yaklaşık 3 hafta önce hayata geçen akademi kapsamında öğretmenler hazırladıkları ders içeriklerini ve videolarla desteklenen eğitim setlerini dijital ortama yükleyerek kullanımına sundu.

Kurucu Mehmet Altay, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öğrencilerin eğitim desteğine ihtiyacı olduğunu düşünerek yola çıktığını belirterek, 80 öğretmenin de kendisine destek verdiğini söyledi.

Altay, "https://sites.google.com/view/tuzea/ana-sayfa'authuser=0" internet adresiyle ulaşılan dijital içeriklerin ücretsiz şekilde herkese açık olduğunu ifade etti.

Türkiye Uzaktan Eğitim Akademisini 3 hafta önce hayata geçirdiklerini kaydeden Altay, "Yaklaşık 20 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Amacımız sanal nefes verebilmek, öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin elllerinden tutabilmek. Gözümüzle göremediklerimizi gönlümüzle görerek onların yanında olduğumuzu hissettirebilmek. İnşallah daha güzel olacak." dedi.

"Aldığımız iyi geri dönüşler tüm yorgunluğumuzu alıyor"

Öğrenci, veli ve öğretmenlerin çalışmayı sevdiğini dile getiren Altay, şöyle konuştu:

"Sosyal medyadan aldığımız dönüşler çok iyi. Kullanıcılar faydalı olduğunu, çok rahat kullandıklarını ve birçok sorunlarını hallettiklerini söylüyorlar. 80 öğretmenimiz yoğunluklarına rağmen ekstradan böyle bir çalışmaya gönüllü olarak geldiler. Hiçbir maddi beklenti içerisinde değiliz. Tamamen ücretsiz. Aldığımız iyi geri dönüşler yorgunluğumuzu alıyor. Hepimiz gönüllüyüz. Gönlümüzle görmek için yola çıktık. Bazı branşlarda eksiğimiz var. Gönüllü olarak bu yapının içerisinde olmak isteyen tüm arkadaşlara kapımız açık."

Altay, kendi aralarında mesleki gelişim için atölye çalışmaları düzenlediklerini, ilerleyen dönemlerde bu atölye çalışmalarını da tüm öğretmenlere açık hale getirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

"Hayatla entegre ederek öğrenmeyi kalıcı kılmayı amaçlıyor"

Gaziantep'te bulunan Türkiye Uzaktan Eğitim Akademisi Okul Öncesi Zümre Başkanı Meral Tıraş da salgın dolayısıyla zor bir dönemden geçildiğini, eğitime katkı için gönüllü olarak çalışmaya başladıklarını ifade etti.

Akademide okul öncesinde bir çocuğun gün boyunca alabileceği eğitimlere yer vermeye çalıştıklarını vurgulayan Tıraş, "Arkadaşlar ders içeriklerini hazırlıyorlar. Ben siteye yüklüyorum. Mehmet Altay da gözden geçirerek eksikleri tamamlıyor. Benim alanımla ilgili parmak kaslarını güçlendirecek hareketler, eşleştirme, zihinsel gelişim ve zeka oyunlarının yapabilecekleri kısımlar var. Evde kullanabilecekleri materyalleri kullanıyoruz. Hayatla entegre ederek öğrenmeyi kalıcı hale getiriyoruz." diye konuştu.

Uygulamaya kolaylıkla ulaşılabildiğini vurgulayan Tıraş, hazırladıkları içerikleri öğretmenlerin kendi sınıflarında da kullanabileceğini, velilerin de siteden rahatlıkla yararlanabildiğini belirterek, "Ana sınıfından lise son sınıfa kadar ders içerikleri hazırlanıyor. Bir bakıma EBA'ya destek amaçlı. Akademi bunun eş zamanlı öğretimi. Şimdiye kadar geri dönüşler çok iyi. Uygulanabilen bir program." dedi.

Gönüllü öğretmenlerden eğitime online destek - GAZİANTEP/
Gönüllü öğretmenlerden eğitime online destek - GAZİANTEP/
Gönüllü öğretmenlerden eğitime online destek - GAZİANTEP/
Gönüllü öğretmenlerden eğitime online destek - GAZİANTEP/

Mehmet Altay, Karaman, Türkiye, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gönüllü öğretmenlerden eğitime online destek - GAZİANTEP/ - Son Dakika

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