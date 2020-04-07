Gönüllü öğretmenlerden rekor üretim, 10 bin adeti kurumlara ücretsiz verildi - Son Dakika
Son Dakika Genel Gönüllü öğretmenlerden rekor üretim, 10 bin adeti kurumlara ücretsiz verildi - Son Dakika

Gönüllü öğretmenlerden rekor üretim, 10 bin adeti kurumlara ücretsiz verildi

7 saat önce

Gönüllü öğretmenlerden rekor üretim, 10 bin adeti kurumlara ücretsiz verildi Sivas'ta gönüllü öğretmeler tarafından 5 günde üretilen 10 bin adet siper maske ilgili kurumlara ücretsiz dağıtıldı Sivas'ta gönüllü öğretmeler tarafından üretilen 10 bin adet siper maske ilgili kurumlara...

Gönüllü öğretmenlerden rekor üretim, 10 bin adeti kurumlara ücretsiz verildi

Sivas'ta gönüllü öğretmeler tarafından 5 günde üretilen 10 bin adet siper maske ilgili kurumlara ücretsiz dağıtıldı

SİVAS - Sivas'ta gönüllü öğretmeler tarafından üretilen 10 bin adet siper maske ilgili kurumlara ücretsiz dağıtıldı.

Sivas'ta gönüllü öğretmenler Sivas Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde siper maske üretmeye devam ediyor. Sivas Bilim ve Sanat Merkezinde 3 boyutlu yazıcılar ile siper maske üretmeyi başaran öğretmenler, taleplere yetişemeyince organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir firma ile anlaştı. Firma siper maske aparatının ilk 3 binini ücretsiz olarak öğretmenlere tahsis etti. Piyasada 40 ile 50 lirası arasında satılan siper maskeleri 5 Liraya üretmeyi başaran öğretmenler, böylelikle 3D yazıcılar ile ürettikleri günde 120 adet siper maskeyi firmanın da yardımıyla günde 2 bin adete çıkardı. Son 5 gün içerisinde üretilen 10 bin adet siper maske Sivas'ta sağlık, emniyet, jandarma, belediye ve adliye çalışanlarına ücretsiz verildi.

Firmanın yardımıyla üretimi arttırdılar

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi müdürü Adem Uzun, 10 bin adet siper maske üretimini tamamladıklarını ve kurumlara ücretsiz verdiklerini dile getirerek, "Sivas Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Sivas Bilim ve Sanat Merkezinde gönüllü öğretmenlerle birlikte ilk olarak 3 boyutlu yazıcılarda günlük 120 adet siper maske üretimine başladık. Yoğun istek üzerine 3 boyutlu yazıcıların yetersiz kaldığını gördük. Sivas Organize Sanayi Bölgesinde bir firma ile görüşüp bu firmadan 3 boyutlu yazıcılarda basmış olduğumuz aparatların çıktılarını alınmasını istedik. Sağ olsunlar bize destek verdiler. İlk 3 bin adetini bize ücretsiz olarak teslim etti. 3 bin adetten sonra baktık ki talep gerçekten çok fazla bunun üzerin İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün girişimleri ile 7 bin adet siper maskenin aparatını temin ederek bu sefer sayıyı 10 bine çıkartıp üretime devam ettik" dedi.

Son 5 günde 10 bin maske ürettiler

Uzun, son 5 günde 10 bin maske ürettiklerini belirterek, " 3 boyutlu yazıcılarda 120 adet günlük üretim yapıyorduk. Bu şekilde ise günlük 2 bin adet siper maske üretiyoruz. Son 5 günde toplamda 10 bin adet siper maske üretimini tamamladık. Bu süreçte sayın valimize, milli eğitim müdürümüze, bu işin ilk öncülüğünü yapan milli eğitim bakanımıza ve gönüllü öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sivas BİLSEM olarak böyle güzel bir işin, özellikle bu son dönemde ülkemizin de karşı karşıya kaldığı korona virüs salgınına karşı sadece sağlıkçılarımızın değil, emniyet çalışanları, jandarma çalışanları, belediye çalışanları, SGK ve adliye çalışanı gibi şuan toplumun birçok kesiminde vatandaşlarımıza hizmet sunan insanlara bu maskelerden biz ücretsiz olarak teslim ettik" diye konuştu.

Gönüllü öğretmenlerden rekor üretim, 10 bin adeti kurumlara ücretsiz verildi

Sivas, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:32 Kaynak: İHA

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