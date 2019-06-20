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Gönüllü öğretmenlere AFAD eğitimi

43 dakika önce

Ardahan'da Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce gönüllü öğretmenlere AFAD tarafından kullanılan malzemelerin tanıtımı yapıldı.

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Ardahan'da Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce gönüllü öğretmenlere AFAD tarafından kullanılan malzemelerin tanıtımı yapıldı.
Ardahan- Kars kara yolu Çamlıçatak Ormanlığı mevkisinde gerçekleştirilen tanıtıma katılan 18 gönüllü öğretmene, AFAD tarafından kullanılan malzemelerin tanıtımı ve kullanımı teorik olarak gösterildi.
Araç ve gereçler tanıtılırken özellikle araçların acil durumlar karşısında en hızlı ve pratik nasıl kullanılacağı yönünde bilgiler verildi.
AFAD Ardahan İl Müdürü Fırat Örs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde eğitim verilecek gönüllü öğretmenlerin bu konuda çok istekli olduğunu belirterek, "Bugün ilk olarak kendilerine malzeme tanıtımı yapıp AFAD'ı tanıttık, malzemelerin nasıl kullanıldığını gösterdik. Makine ve araç kullanımları gayet güzel geçiyor. İlerleyen zamanlarda tatbikatlarımız olacak. Arkadaşlar gayet gönüllü ve verimli oluyor. İnşallah bu eğitimlerimiz faydalı olur." dedi.
Öğretmenlerden Osman Erdem de "Eğitimlerin çok faydalı olduğu kanaatindeyim. Herkesin bunları bilmesi gerek. İnşallah ihtiyaç hasıl olmaz, ama olması durumunda inanıyorum ki bu eğitimleri alan herkes bu ülkenin insanları ve insanlık için faydalı olacak." ifadelerini kullandı.
Pınar Kök de eğitimin çok yararlı olduğunu belirterek, eğitim sayesinde bilmedikleri konular hakkında fikir sahibi olduklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:26 Kaynak: AA
Ardahan, AFAD, Güncel
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