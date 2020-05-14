Gönüllü olarak camileri açılışa hazırlıyorlar - Son Dakika
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Gönüllü olarak camileri açılışa hazırlıyorlar

6 saat önce

Gönüllü olarak camileri açılışa hazırlıyorlar Temizliği yapılan 45 cami ibadete hazır hale getirildi Çorum'un İskilip ilçesinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetlerin yasaklandığı camiler açılışa hazırlanıyor.

Gönüllü olarak camileri açılışa hazırlıyorlar

Temizliği yapılan 45 cami ibadete hazır hale getirildi

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetlerin yasaklandığı camiler açılışa hazırlanıyor.

İskilip'te Vefa sosyal destek grubu üyesi Fatih Okur ve Ali Kiraz normalleşme süreci takviminde Haziran ayı içerisinde açılması gündeme gelen camileri gönüllü olarak tekrar toplu ibadetlerin yapılacağı o güne hazırlıyorlar. İlçedeki camileri tek tek dolaşan iki din görevlisi camilerin temizliğinin yanı sıra bahçelerinde de bakım çalışması yapıyor. Okur ve Kiraz, bugüne kadar ilçede bulunan 45 camide temizlik yaptı.

Zor ve sıkıntılı bir süreçten geçerken toplum olarak tekrar sağlıklı ve huzurlu bir hayata kavuşulması için temenni de bulunan Şadibey Camii Müezzini Fatih Okur, "Bizler gönüllü Vefa destek grubu olarak 65 yaş üzeri vatandaşımıza gerek maaşlarını gerekse ihtiyaçlarını evlerine kadar götürerek destek olduk. Fakat daha başka neler yapabiliriz diyerek birkaç görevli arkadaşla gönüllü olarak ilçemiz merkez ve köy camilerimizde temizlik yapmaya karar verdik. Her ne kadar camilerimizin toplu ibadete kapalı olması üzücü bir durum olarak gözükse de biz bunu avantaja dönüştürerek, hem halkımıza bir hizmet sunmuş oluyor hem de görevli arkadaşlarımızın yükünü hafifletmiş oluyoruz. Camilerimizin temizliği halıları yıkayarak, camları ve de avizelerin temizliğini yapmak suretiyle bu hizmeti gerçekleştiriyoruz" dedi.

Yaptıkları hizmetin karşılığında maddi hiçbir beklentilerinin olmadığını vurgulayan Okur, "Sadece temizlik maddelerinin temini noktasında arkadaşlardan yardım istiyoruz. İlçemizde şu ana kadar 45 camimizin temizliğini yaparak ibadete hazır hale getirdik. Diğer ilçelerden de talepler oldu. İmkanlar el verdiği sürece bu süreçte bu hizmetimize devam edeceğiz. Amacımız yapmış olduğumuz bu yayın sayesinde daha fazla görevli arkadaşlara ulaşıp, ihtiyaç duyulan yerlerde bu hizmeti sunabilmek ve de diğer görevli arkadaşlarımıza da örnek teşkil etmek istiyoruz. Rabbim bu sıkıntılı süreci bir an önce atlatmayı ve tekrar sağlıklı güzel günlere dönmeyi bizlere nasip etsin, inşaAllah" diye konuştu.

İskilip Kazasker Camii İmam Hatibi Engin Karagöz; "Fatih Hocamızın bu şekilde bir çalışma yaptığını duyduk ve bizlerde ona destek olarak camilerimizin temizliği için seferber olduk. Bu süreçte camilerimizi en hijyenik bir bicinde tertemiz temizleyip devletimizin belirlediği tarihe hazır hale getirmeye ve sizlerin ibadetine eski günlerde olduğu gibi sunmayı hedefliyoruz. Bir süredir kapalı olan camilerimizin kısa bir süre sonra açılıp ibadete açılacağı günü iple çekiyor ve camilerimizin olmazsa olmazı cemaatlerimiz için camilerimizi yetiştirmek için Fatih hocamız gayret sarf ediyor" ifadelerini kullandı.

Gönüllü olarak camileri açılışa hazırlıyorlar

Koronavirüs, İskilip, Fatih, Çorum, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 09:37 Kaynak: İHA


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