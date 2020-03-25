Gönüllü olarak maske ve ameliyat önlüğü dikiyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gönüllü olarak maske ve ameliyat önlüğü dikiyorlar - Son Dakika

Gönüllü olarak maske ve ameliyat önlüğü dikiyorlar

6 saat önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu öğretmen ve usta öğreticileri, Düziçi Devlet Hastanesi için maske ve ameliyat önlüğü dikimine başladı.

Gönüllü olarak maske ve ameliyat önlüğü dikiyorlar, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu öğretmen ve usta öğreticileri, Düziçi Devlet Hastanesi için maske ve ameliyat önlüğü dikimine başladı.


Düziçi Devlet Hastanesinin talebi doğrultusunda kendi aralarında organize olan Düziçi Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu öğretmen ve usta öğreticileri, gönüllü olarak Düziçi Devlet Hastanesi için maske ve ameliyat önlüğü dikimine başladı. 20 kişiden oluşan grup, akşama kadar yaklaşık 100 maske ve 50 ameliyat önlüğü dikiyor. Usta öğreticilerden Kezban Baz, "Salgın dolayısıyla kurslarımız kapanmış, bizde boş kalmıştık. Korona virüs salgını dolayısıyla bizde devletimiz için ne yapabiliriz diye düşünürken tam bu sırada Düziçi Devlet Hastanesinin kursumuzdan böyle bir talebi olduğunu öğrendik. ve hiç düşünmeden gönüllü bir şekilde hem de hiçbir ücret almadan bu işi yapabileceğimizi belirterek işe koyulduk. Hastane yetkilileri malzemeleri kendileri temin ettiler. Bizde bunları maske ve ameliyat önlüğü olarak dikip teslim ediyoruz. Gönüllü olarak burada 20 öğretmen ve usta öğretici olarak sabah 09.00'dan akşam saat 16.00'ya kadar çalışıyoruz. Böyle zorlu süreçlerde ülkemiz ve milletimiz için bir şeyler yapmak gerçekten tarifi imkansız bir mutluluk. İnşallah bu hastalıktan dünya biran önce kurtulur da tekrar eski günlerimize döneriz" dedi. - OSMANİYE

Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:11 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak         
16:21
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım         
16:16
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu         
16:13
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:08
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı         
16:06
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi 7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi         
16:05
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde         
15:50
Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı         
15:49
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi         
15:42
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak         
15:35
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi         
15:27
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti         
15:16
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 16:47:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gönüllü olarak maske ve ameliyat önlüğü dikiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]