Gönüllü olarak maske ve tulum üretip ihtiyacı karşılıyorlar - Son Dakika

Türkiye'de yeni tip korona virüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte harekete geçen Fatih Halk Eğitim Merkezi, gönüllü usta öğreticilerinin desteğiyle 80 bin maske üretimi hedefleyerek başladığı çalışmalarını günlük 5 bin maske üretimiyle devam ettiriyor. Halk Eğitim Merkezi, korona virüs ile mücadalede üretilen maskeler ve tulumlar dolayısıyla adeta örnek oldu.

Çin'de baş gösteren ve tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını Türkiye'de de görülmeye başlayınca maske ve tulum ihtiyacı gündeme geldi. Bunun üzerine harekete geçen Fatih Halk Eğitim Merkezi sosyal sorumluluk projesine imza atarak 80 bin maske üretimi hedefiyle çalışmalara başladı. 26 usta öğretici, personel ve kurum idarecilerinin katkılarıyla başlayan çalışmalar olumlu sonuç verdi. Günlük maske üretimi sayısı 5 bine yükseldi.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı kurumların yanı sıra belediyeye de maske üretiminde destek olduklarını belirten Fatih Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Türkan Tuygar, hedefledikleri 80 bin maske üretiminin aşıldığını belirtti. Korona virüs salgınında yaptıkları destekten ötürü mutluluk yaşadıklarını belirten Tuygar, maskenin ardından tulum ihtiyacının da gündeme gelmesiyle birlikte tulum dikimine de başladıklarını kaydetti.

30 büyükşehir ile birlikte Zonguldak'ın da risk altında bulunan şehirlerden birisi olduğunu hatırlatan Tuygar sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizde de görülmeye başlayan Covid-19 salgınıyla beraber sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezi olarak çalışmalarımıza virüsün görülmeye başlandığı ilk andan itibaren başlamış olduk. Bizim de bu mücadelede katkımız olsun istedik. Sayın Valimizin önderliğinde, Milli Eğitim Müdürümüzün liderliğinde, MFA maske işbirliğinde sosyal sorumluluk projesi yaptık. Proje doğrultusunda Halk Eğitim Merkezinde çalışan usta öğretici gönüllü, istekli, fedakar ve özverili çalışmalarıyla bu projeye başlamış olduk. Günlük olarak fabrikadan aldığımız maske malzemelerini usta öğreticilerimizle dönüşümlü olarak günlük bin 500-2 bin 500 arası dikimini gerçekleştirdik. Hastanede dezenfekte edilip dağıtılmak amacıyla her gün İl Sağlık Müdürlüğümüze bu maskelerimizi teslim etmiş olduk. Proje başladığında 80 bin adet maske dağıtımıyla başlamıştık. Bu çalışmalarımız tekrar devam ediyor. Belediyeye de maske üretiminde destek oluyoruz. Ben burada fedakarca çalışan usta öğreticilerime, personelime, müdür yardımcılarıma gelip çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Süreç devam ederken tekrar başka malzemelere de ihtiyaç duyuldu. Bir taraftan da öğretmenlerimizin de gönüllü desteği ile tulum dikimine başladık. Şu anda 800 adet tulum malzemesi geldi. Bunun 340 adetinin kesimini yaptık. 120 adedinin dikimini gerçekleştirdik. Koruyucu tulumu da sağlıkçılarımıza ve ihtiyacı olan kurumlarımıza dağıtacağız. Bununla ilgili devletimize, milletimize böyle zamanda destek verebilmek adına çalışanlarımızla beraber kendim gerçekten çok huzurlu ve mutlu hissediyorum. Şu anda günlük dağıttığımız maskenin üretimi biraz daha hızlanmış oldu. Beş bini bulmaya başladı. Bu mücadele devam etiği sürece devletimizin ve milletimizin yanındayız. Güçlü bir Türkiye için birlik ve beraberlik halinde olmamız için HEM olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. 30 büyükşehir ile beraber Zonguldak da çok büyük risk altında olan şehirlerimizden birisi. Zonguldak madenci şehri büyük risk taşıyan nüfus yoğunluğuna sahip."

Üretilen maskeler ve tulumlar dezenfekte edilerek ilgili kurumlara teslim ediliyor.

(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir/İHA)