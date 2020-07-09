Gönüllü olarak sahiplendiği sokak hayvanlarını klimalı, vantilatörlü odalarda besliyor - Son Dakika

Gönüllü olarak sahiplendiği sokak hayvanlarını klimalı, vantilatörlü odalarda besliyor

Antalya'nın Serik ilçesinde restoran işleten Melek Denizer, sahiplendiği sokak hayvanlarına kucak açtı.

Antalya'nın Serik ilçesinde restoran işleten Melek Denizer, sahiplendiği sokak hayvanlarına kucak açtı. Hayvanlar için adeta çiftlik kuran Denizer, "Kışkırtmadığınız zaman aynı ortamda kucak kucağa yatıyorlar, yaşıyorlar. Bunu gönüllü yapıyoruz, hiç kimseden de bir beklentimiz yok. Köpeklerin ve kedilerin aynı yerde yaşadığını herkese göstermeye çalışıyoruz" dedi.

Galatasaray'dan Sekidika'nın ücreti ile ilgili çıkan haberlere yalanlama: Huküki işlem başlatacağız
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor


5-6 sene önce sokak hayvanlarını sahiplenip bakmaya başladıklarını ve sonunda eşi ile birlikte onların daha rahat edeceği bir alan oluşturmaya karar verdiklerini söyleyen Melek Denizer, köpeklere günlük 2-3 tane tavuk alıp pirinç pilavıyla karıştırdıklarını, ayrıca kuru mama ile beslediklerini söyledi. Hayvanların bakımının maliyetlerinin günlük 100-150 lirayı bulduğunu, ameliyatları ve hayvan hastanesine yapılan masraflar hariç yıllık 10 bin lirayı bulduğunu söyleyen Denizer, kedilerin olduğu yere vantilatör, köpeklerin bulunduğu yere klima ve vantilatör yerleştirdi. Kışın ise hayvanlar elektrikli sobanın altında yatıyor.


Köpekler için yazın sıcaklarda serinleyebilsinler diye bir de havuz yapan Denizer, her sabah saat 06.00'da eşi ile birlikte gelip hayvanları besledikten sonra iş yerine geçiyor. Klimaları ve vantilatörleri sürekli çalışan sokak hayvanları için akşam çiftliğe tekrar gelen Melek Denizer, hayvanların kaldığı alanların temizliklerini yapıp evine gidiyor.


Sokak hayvanları için gönüllü olarak çalıştığını, kimseden bir destekte beklemediğini söyleyen Melek Denizer, "Köpeklerin ve kedilerin aynı yerde yaşadığını herkese göstermeye çalışıyoruz. Bu da insanlarımızdan kaynaklanıyor. Kışkırtmadan aynı ortamda kucak kucağa yatıyorlar, yaşıyorlar" diye konuştu.


Hayvan beslemenin çok güzel bir duygu olduğunu belirten Denizer, "Mesela sahiplendiği hayvana bakamayan insanlar oluyor, getiriyor bakıyoruz. 'Barınağa bırakacağız' diyorlar. Biz de bırakmayın, biz elimizden geldiği kadarıyla bakarız diyoruz. Çok güzel bir duygu, insan vazgeçemiyor. Vazgeçmeyi de düşünmüyoruz. Kimseden de bir beklentimiz yok" dedi. - ANTALYA

Antalya, serik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gönüllü olarak sahiplendiği sokak hayvanlarını klimalı, vantilatörlü odalarda besliyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:02 Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:32 Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 07:33 İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Galatasaray'dan Sekidika'nın ücreti ile ilgili çıkan haberlere yalanlama: Huküki işlem başlatacağız
17:22
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
16:41
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
16:29
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 17:32:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gönüllü olarak sahiplendiği sokak hayvanlarını klimalı, vantilatörlü odalarda besliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]