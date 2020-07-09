Gönüllü olarak sahiplendiği sokak hayvanlarını klimalı, vantilatörlü odalarda besliyor - Son Dakika

Gönüllü olarak sahiplendiği sokak hayvanlarını klimalı, vantilatörlü odalarda besliyor

Gönüllü olarak sahiplendiği sokak hayvanlarını klimalı, vantilatörlü odalarda besliyor Antalyalı restoran işletmecisi hayvansever kadın, sahiplendiği sokak hayvanları için adeta çiftlik kurdu Har sabah besleyip işine gidiyor, akşam temizliklerini yapıp evine geçiyor Antalya'nın Serik...

Gönüllü olarak sahiplendiği sokak hayvanlarını klimalı, vantilatörlü odalarda besliyor

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Antalyalı restoran işletmecisi hayvansever kadın, sahiplendiği sokak hayvanları için adeta çiftlik kurdu

Har sabah besleyip işine gidiyor, akşam temizliklerini yapıp evine geçiyor

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde restoran işleten Melek Denizer, sahiplendiği sokak hayvanlarına kucak açtı. Onları sıcak ve serin bir ortamda yaşamaları için işyerinin karşısına adeta bir çiftlik kurdu. Her birini sokaktan bulduğu kedi ve köpekler için 'Kışkırtmadığınız zaman aynı ortamda kucak kucağa yatıyorlar, yaşıyorlar' diyen Denizer " Bunu gönüllü yapıyoruz, hiç kimseden de bir beklentimiz yok. Köpeklerin ve kedilerin aynı yerde yaşadığını herkese göstermeye çalışıyoruz" dedi.

5-6 sene önce sokak hayvanlarını sahiplenip baktıklarını bakmaya başladıklarını ve sonunda eşi ile birlikte onların daha rahat edeceği bir alan oluşturlaya karar verdiklerini söyleyen Melek Denizer köpeklere günlük 2-3 tane tavuk alıp pirinç pilavıyla karıştırdıklarını, ayrıca kuru mama ile beslediklerini söyledi.

Hayvanların bakımının maliyetlerinin günlük 100-150 lirayı bulduğunu, ameliyatları ve hayvan hastanesine yapılan masraflar hariç yıllık 10 bin lirayı bulduğunu söyleyen Melek Denizer, kedilerin olduğu yerde vantilatör, köpeklerin bulunduğu yerde kaldığı yerde klima ve vantilatör yerleştirdi. Kışın elektrikli sobanın altında yatan sokak hayvanlarının her türlü konforu mevcut.Köpekler için yazın sıcaklarda serinleyebilsinler diye bir de havuz yapan Denizer her sabah saat 06 00 da eşi ile birlikte gelip hayvanları besledikten sonra iş yerine geçiyor. Klimaları ve vantilatörleri sürekli çalışan sokak hayvanları için akşam saatlerinde çiftliğe tekrar gelen Melek Denizer, hayvanların kaldığı alanların temizliklerini yapıp evine gidiyor.

Sokak hayvanları için gnüllü olarak çalışçığını kimseden bir destek te beklemediğini söyleyen Melek Denizer, " Köpeklerin ve kedilerin aynı yerde yaşadığını herkese göstermeye çalışıyoruz. Bu da insanlarımızdan kaynaklanıyor. Kışkırtmadan aynı ortamda kucak kucağa yatıyorlar, yaşıyorlar" diye konuştu. Hayvan beslemenin çok güzel bir duygu olduğunu belirten Denizer, "Mesela sahiplendiği hayvanala bakamayan insanlar oluyor, getiriyor bakıyoruz. 'Barınağa bırakacağız' diyorlar. Biz de bırakmayın, biz elimizden geldiği kadarıyla bakarız diyoruz . Çok güzel bir duygu, insan vazgeçemiyor. Vazgeçmeyi de düşünmüyoruz. Kimseden de bir beklentimiz yok" diye konuştu.

Antalya, Sabah, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Gönüllü olarak sahiplendiği sokak hayvanlarını klimalı, vantilatörlü odalarda besliyor - Son Dakika
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