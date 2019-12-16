Gönüllü rehberler ve çocuklar bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gönüllü rehberler ve çocuklar bir araya geldi - Son Dakika

Gönüllü rehberler ve çocuklar bir araya geldi

6 saat önce

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Benim Rehberim" programı kapsamında, gönüllü rehberler ile çocuklar kahvaltıda bir araya geldi.

Gönüllü rehberler ve çocuklar bir araya geldi, System.String[]

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Benim Rehberim" programı kapsamında, gönüllü rehberler ile çocuklar kahvaltıda bir araya geldi.


Kentteki bir kafeteryada "Benim Rehberim" programı kapsamında, gönüllü rehberler ile çocukların bir araya geldiği programa; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, İl Müdür Yardımcısı Gökmen Oğraş ve kurum çalışanları katıldı. Programda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, kuruluştan ayrılan ve benzer yaşam deneyimlerine sahip, alanında başarılı, rol model olabilecek gençler ile mentorlük ilişkisinin kurulması konusunda gönüllü rehberlerle kuruluşlarda kalan çocukların bir araya gelerek tecrübelerini paylaştığını söyledi. Bu tür programların çocukların üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu ifade eden Aksoy, "Sizlerle sürekli olarak bir araya gelmek hem bizleri hem de bu kuruluştan ayrılan büyüklerinizi son derece memnun etmektedir. Sıklıkla düzenlediğimiz programlara rolmodel olabilecek ve sizinle benzer yaşam deneyimleri olan, alanlarında başarılı olan abilerinizi sizlerle buluşturmaya özen gösteriyoruz. Buluşmalarımızın hep böyle sıcak, samimi, aile ortamında geçmesini son derece önemsiyor ve sizlerle tecrübelerin paylaşılması noktasında gayret sarf ediyoruz" dedi.


Kuruluşlarda kalan çocuklar ise, kendileri gibi yurtlarda kalmış ve daha sonra iş hayatına atılarak aile kuran ve benzer duyguları taşıyan gençlerle bir araya gelmekten dolayı son derece mutlu oldular.


Sıcak, samimi ve verimli geçen rehberler ve çocukların buluşması, rehberlerin yaşam ve iş deneyimlerini anlatması ve çocuklarla birebir sohbetinden sonra tekrar bir araya gelmek üzere sona erdi. - MUŞ

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu
Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL Nepalli ev çalışanı "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı!

Son Dakika Haberleri
22:15 Erdoğan: "Ekonomimiz yeniden büyüme trendine girdi" - Son Dakika
22:12 Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyi'ne "Riyad Anlaşması'nı engelleme" suçlaması - Son Dakika
22:10 Antalya'da kamyonet emniyet şeridindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
22:10 Madde bağımlıları tarihi binada yatak odası bile dizayn etmiş - Son Dakika
22:03 Adıyaman intihar etmek isteyen genci polis ikna etti - Son Dakika
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Son Dakika
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 22:23:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gönüllü rehberler ve çocuklar bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]