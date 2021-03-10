Gönüllü sanayiciden temizlik hareketi - Son Dakika

İlk ve orta okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından öğrencilerin ve öğretmenlerin daha steril ortamlarda bulunmasını amaçlayan Bursalı sanayici, Sağlık Bakanlığı onaylı hazırlattığı binlerce koli dezenfektan maddesini ücretsiz olarak okullara dağıttı.

Hayatın sadece çalışmak ve kazanmaktan ibaret olmadığı ilkesiyle yola çıktıklarını belirten Acarhoroz Holding Grup Başkanı Serdar Acarhoroz, "Bu anlamda yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerimize bir yenisini daha eklemenin sevinci içerisindeyiz. Gelinen noktada yaşadığımız pandemi sürecinde yüz yüze eğitime geçilmesi sebebiyle okullarımızda sterilizasyon çok daha önemli hale geldi. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimize verilmek üzere Sağlık Bakanlığından onaylı binlerce koli el dezenfektanlarını okullarımızda dağıtımını gerçekleştirdik" dedi. - BURSA