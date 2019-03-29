Gönüllü Sandık Müşahit Ordusu Göreve Hazır

Sandık müşahitlerine yönelik düzenlenen eğitimlerde konuşan

BİN 300 KİŞİLİK

Seçim gününe saatler kala Büyük Birlik Partisi (BBP) Hendek Belediye Başkan adayı Turgut Babaoğlu, sandık çevrelerinde görev yapacak olan gönüllü müşahitlerle bir araya geldi. BBP'nin haftalarda önce İlçe Seçim Kuruluna bildirdiği sandık görevlisi talebinin reddedilmesinin ardından gönüllü sandık ordusu kuruldu.

Hendek'te sandıklara sahip çıkacaklarını belirten bin 300 kişi, ayrı ayrı gruplar halinde ENG Garden düğün salonunda eğitime tabi tutuldu. Gönüllü müşahitlere verilen eğitimlerde; seçim günü sandık çevresinde uyulması gereken kurallar ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapıldı.

SANDIĞA DAVET

Eğitimler sonrasında sandık müşahitleriyle bir araya gelen Turgut Babaoğlu, seçimlerin huzur ve barış ortamı içinde geçmesi adına herkese büyük görevler düştüğünü söyledi.

Babaoğlu, seçimlerin demokrasi şöleni havasında geçmesi adına sorumluluklarının olduğunu anlatarak, "Son derece hassas ve dikkatli olmak zorundayız. Tahriklere kapılmayacağız. Özellikle seçim görevimizi en iyi şekilde yaparak Hendek'te hiçbir olumsuzluğa geçit vermeyeceğiz. Hendek halkının iradesinin yansıyacağı sandıklara hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.

Babaoğlu son olarak tüm Hendek halkını sandığa davet etti.