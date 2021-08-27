Gönüllü Son Hasat Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gönüllü Son Hasat Gerçekleştirildi

27.08.2021 21:40
Gönüllü Son Hasat Gerçekleştirildi

Gönüllü Son Hasat Gerçekleştirildiİzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Konak İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Damla Gönüllüleri Vakfı ve Spor Toto Teşkilatının paydaşlığıyla hayata geçen 'Gönüllü Son Hasat'...

Gönüllü Son Hasat Gerçekleştirildiİzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Konak İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Damla Gönüllüleri Vakfı ve Spor Toto Teşkilatının paydaşlığıyla hayata geçen 'Gönüllü Son Hasat' Projesi kapsamında Kaymakamız Sayın Ekrem İNCİ'NİN öncülüğü ve İlçe Protokolünün katılımı ile Selçuk ilçesinde yaklaşık yarım ton şeftali gönüllüler tarafından toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Gönüllü Son Hasat Gerçekleştirildi - Son Dakika


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