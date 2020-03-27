Gönüllü terapistlerden koronavirüs mağdurlarına online psikolojik destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gönüllü terapistlerden koronavirüs mağdurlarına online psikolojik destek - Son Dakika

Gönüllü terapistlerden koronavirüs mağdurlarına online psikolojik destek

6 saat önce

Psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve psikolojik danışmanlardan oluşan Travma İyileştirme Grubu, yeni tip koronavirüs mağdurları ve onlar için görev yapan kamu çalışanlarına online psikolojik destek vermeye başladı.

Psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve psikolojik danışmanlardan oluşan Travma İyileştirme Grubu, yeni tip koronavirüs mağdurları ve onlar için görev yapan kamu çalışanlarına online psikolojik destek vermeye başladı.

Kamu ve özel sektörde görev yapan 400'e yakın psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve psikolojik danışmandan oluşan grup, Marmara depremi, Van ve Simav depremleri ile terör saldırıları ve trajik olaylardan etkilenen yaklaşık 30 bin kişiye psikolojik destek sağladı.

Grup üyeleri Türkiye'de yeni tip koronavirüs vakalarının saptanması üzerine bu konuda da çalışma yapmaya karar verdi.

"Online her yerdeyiz" sloganıyla bir araya gelen gönüllü terapistler, teknolojinin yardımıyla yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınları, teşhis konulan hastalar ve yakınları ile onlara destek olan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kamu personelinin hafızalarından virüsün yarattığı olumsuz etkileri silmeye çalışıyor.

Türkiye'nin birçok kentinde kendilerinden yardım isteyen vatandaşlara psikolojik destek veren grup üyeleri, bu çalışmayı gönüllülük esasına göre yapıyor.

"Beyindeki olumsuz anılar"

Travma İyileştirme Grubu Başkanı Psikolog Şenel Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, travmatik olaylar sonrasında uygunlanmak üzere Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen 2 terapi yaklaşımından biri olan "Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme" (EMDR) yöntemiyle travmatik olayın beyindeki etkisini azaltmanın hedeflendiğini belirtti.

"Beynin olumsuz bir anıyı olumlu hale getirme özelliği var. Bizim de arkadaşlarımız verdikleri psikolojik destekle bu mekanizmayı harekete geçiriyor." diyen Karaman, grup üyelerinin koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan korku, suçluluk ve kaygı gibi travmaların tedavisi için bu modeli uyguladığını aktardı.

Terapilerin internet üzerinden devam ettiğini dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"Türkiye ve dünya bugünlerde büyük bir sağlık sorunu yaşıyor. Bu süreçte herkes kendince bir şeyler yapıyor. Biz de psikolojik tedavi yöntemiyle insanlara destek olmak istiyoruz. Koronavirüs mağdurları, aileleri ve kamu çalışanları 05414605390 numaralı WhatsApp hattına ya da gmail'de emdrhapdestek adresine isimlerini ve yaşlarını belirterek, virüs nedeniyle yaşadıkları sorunları kısa bir şekilde yazmaları yeter. Grup üyelerimiz onlara en kısa sürede online psikolojik destek vermeye başlayacak."

Karaman, bu desteğin danışanının sağlığına kavuşancaya kadar devam edeceğini, yürüttükleri tedavi yöntemiyle binlerce insanın sağlığına kavuşmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Gönüllü terapistlerden koronavirüs mağdurlarına online psikolojik destek

Koronavirüs, Karaman, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:12 Kaynak: AA

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