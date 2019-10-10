Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü tanışma toplantısında buluştu

Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü üyeleri, Öğrenci Merkezi Salon 2009'da gerçekleştirilen tanışma toplantısında bir araya geldi.



Kulübün yeni öğretim yılındaki hedef ve çalışmalarının konuşulduğu toplantıya katılım yoğun oldu. Toplantının açılışında konuşan Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü Başkanı Hatice Osmanoğlu, "Kulübümüz, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde zarar gören insanlara yardım amacıyla kuruldu. Dolayısıyla, kuruluşumuzun da 20'nci yılını kutluyoruz. Geride bıraktığımız yıllarda önemli projelere imza attık. Bu yıl da, Her Çocuğa Bir Umut, Geleceğimiz İçin Anasınıfı, Tozlanmasın Okunsun, Üşümesin Ayaklar, Bir Dilek Tut, Sevgi Evi, Huzurevi, Mektup Kardeşliği ve Sokak Hayvanları gibi sosyal sorumluluk projelerimizi sürdürüyoruz. Bugünkü toplantımız kapsamında da kulüp üyelerimize, bu projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Kulübümüzün temel amacı; ihtiyaç sahiplerine ulaşmak, yardım etmek ve bu konudaki duyarlılığı ve farkındalığı sağlamak. Siz varsanız biz de varız. Hepiniz, Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü ailesine hoş geldiniz, gönüllülükle kalın" dedi. - ESKİŞEHİR