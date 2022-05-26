Gönüllü turist rehberi olmak isteyen gençler, Fatih Belediyesine başvurabilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Gönüllü turist rehberi olmak isteyen gençler, Fatih Belediyesine başvurabilecek

26.05.2022 14:11
Gönüllü turist rehberi olmak isteyen gençler, Fatih Belediyesine başvurabilecek

Fatih Belediyesi tarafından bu yıl 12'nci kez gerçekleştirilecek Gönüllü Turizm Elçileri projesi için kayıtlar 22 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Fatih Belediyesi tarafından bu yıl 12'nci kez gerçekleştirilecek Gönüllü Turizm Elçileri projesi için kayıtlar 22 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başvuru sonucunda seçilen gönüllü turizm elçileri, Fatih'e gelen turistlere seyahatlerini sorunsuzca tamamlayabilmeleri amacıyla yardımcı olacak.

Projeyle şehre gelen turistlerin memnuniyetinin sağlanmasının yanı sıra, gönüllü olarak yer alan gençlere de sosyalleşme, yabancı dillerini geliştirerek pratik yapabilme ve dünyanın her yerinden gelen insanlarla da tanışma fırsatı sunuluyor.

Gençler için önemli bir fırsat

Projeye ilişkin görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Gönüllü Turizm Elçileri projesinin özellikle dil geliştirmek isteyen gençler için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Her yıl yazılı ve sözlü mülakatlarla seçilerek projede görev alan turizm elçileri, Sultanahmet, Ayasofya, Yerebatan, Divanyolu, Kapalıçarşı ve Eminönü bölgelerinde, İngilizce, İspanyolca Almanca, Arapça, Fransızca, Farsça, Korece, Japonca, Çince, İtalyanca ve Rusça gibi çeşitli dillerde turistlere ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor.

Üzerlerinde çeşitli dillerde "Ask Me/Bana Sor" yazılı tişörtleri ile hizmet veren ve yaşları 16 ile 30 arasında değişen gençler, proje sonunda katılım sertifikası alıyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Fatih Belediyesi, Haziran, Turizm, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gönüllü turist rehberi olmak isteyen gençler, Fatih Belediyesine başvurabilecek - Son Dakika


Son Dakika
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:22 İki kardeşi bıçaklayıp motosikletiyle hastaneye bıraktı! 1 kişinin öldüğü olayda şüpheli yakalandı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:51 Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
12:21 Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:38:08. #1.12#
SON DAKİKA: Gönüllü turist rehberi olmak isteyen gençler, Fatih Belediyesine başvurabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement