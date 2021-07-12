Gönüllü Turizm Elçileri göreve başladı - Son Dakika

Fatih Belediyesi tarafından bu yıl 11'inci kez hayata geçirilen ve turistlerle aramızda köprü görevini üstlenen 200 Gönüllü Turizm Elçisi, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle göreve başladı.

Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende gençlere seslenen Başkan M. Ergün Turan, "Medeniyetlerin kesişme noktası ve yüzük taşı İstanbul'da, İstanbul'un da tarihi merkezi olan Fatih'te, yaz tatillerini kendilerini geliştirmek ve turistlerimize yardımcı olmak için projemizde yer alarak değerlendiren tüm elçilerimizi öncelikle tebrik ediyorum. Türkiye'deki en önemli turizm destinasyonlarından biri şu an içinde bulunduğumuz alan. İstanbul'a gelen her turistin uğradığı bir mekân olan Sultanahmet'teyiz. Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya ve Sultanahmet Camii, dikilitaşlar derken kısa mesafede dahi onlarca eser sayabiliriz. Türkiye'deki kültürel mirasın %11'i, İstanbul'daki mirasımızın ise %40'ının yer aldığı Fatih'te gençlerimiz turistlerle aramızda köprü görevini üstlenecekler. Lise ve üniversite seviyesinde pırıl pırıl gençlerimiz projemiz kapsamında turizmin en yoğun olduğu lokasyonlarda hem ülkemizin yüzü olacaklar, hem de dil ve tarih bilgilerini geliştirecekler. Ülkemiz adına örnek teşkil edecek olduğunu düşündüğüm bu proje ile hepimize güzel bir turizm sezonu diliyorum" dedi.

Başkan M. Ergün Turan daha sonra sahada görev alacak olan Gönüllü Turizm Elçileri ile sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

Gönüllü Turizm Elçileri Projesi

Yaz tatillerini değerlendirmek isteyen gençler için artık bir gelenek haline gelen Gönüllü Turizm Elçileri projesi bu yıl 11'inci kez hayata geçirildi. Yaklaşık 700 öğrencinin başvurduğu proje ile gençler, hem yabancı dillerini geliştirme fırsatı buluyor hem de çeşitli ülkelerden ülkemizi ziyarete gelen turistlerle aramızda köprü görevi üstleniyorlar. Yaşları 14 ile 30 arasında değişen, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan Gönüllü Turizm Elçisi adayları önce yazılı ve sözlü sınavlara tabii tutuldu. Her iki sınavı da başarı ile geçerek Gönüllü Turizm Elçisi olmaya hak kazanan 200 öğrenci, Fatih'in önemli destinasyonlarının tarihi ve önemi gibi konularda Tarihçi – Yazar Ahmet Anapalı'dan eğitim aldılar. Gönüllü Turizm Elçileri; Sultanahmet, Ayasofya, Yerebatan, Divanyolu,Kapalıçarşı ve Eminönü olmak üzere toplam 6 bölgede görev alacaklar ve İngilizce, Almanca, Arapça, İspanyolca, Fransızca, Rusça ve Korece dillerinde, 5 Eylül'e kadar turistlere yardımcı olacaklar.