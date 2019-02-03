Son Dakika Haberleri: Gönüllü Türk Doktorlarından Kerkük'e Destek

Gönüllü Türk Doktorlarından Kerkük'e Destek

16 dakika önce

Türkiye'nin farklı üniversitelerinde görev yapan bir grup doktor, Irak'ın Kerkük kentindeki çeşitli hastane ve sağlık kurumlarında 5 günlük gönüllü hizmet verecek, seminer ve konferanslara katılacak.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinde görev yapan bir grup doktor, Irak'ın Kerkük kentindeki çeşitli hastane ve sağlık kurumlarında 5 günlük gönüllü hizmet verecek, seminer ve konferanslara katılacak.

Çocuk hastalıkları, kadın-doğum, genel cerrahi, anatomi, göz ve kalp-damar hastalıkları uzmanlarından oluşan ekip, göçmen kampları başta olmak üzere kentteki hastane ve sağlık kurumlarında 5 günlük süreyle çalışma yapacak.

Konya Devlet Hastanesinde göz hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Dr. Aydın Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente bazı ameliyatları gerçekleştirmek ve konferanslar için geldiklerini aktardı.

Göçmenlerin yaşadıkları kamplarda da sağlık hizmeti vereceklerini aktaran Beyatlı, Kerkük'teki Yahyava kampını ziyaret etmeyi planladıklarını belirtti.

Beyatlı, yaklaşık 5 günlük çalışma kapsamında Kerkük'ün çeşitli semtlerinde hastaneye gelmekte zorluk çeken ağır ve kronik hastaların evlerine giderek sağlık hizmeti vereceklerini, hastanelerde de bazı ameliyatları gerçekleştireceklerini söyledi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Sacid Turnalı da sağlık hizmetinin yanı sıra konferans ve seminerlere de katılmak için kentte bulunduklarını ifade ederek, "Iraklı meslektaşlarımızla deneyimimizi paylaşacak ve kritik vakaların ameliyatını yapacağız." dedi.

Kerkük Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammet Feridun ilk kez gerçekleştirilen çalışmayla Türk doktorların deneyimlerinden faydalanacaklarını dile getirerek, gönüllü ekibe tüm Kerküklüler adına teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:31 Kaynak: AA

Kerkük, Güncel
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